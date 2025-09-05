Los Samsung Galaxy cambian para siempre: el Galaxy S26 Edge se filtra confirmando nuevo diseño revolucionario

Soplan vientos de cambio en Samsung; todo indica que la compañía prepara una auténtica revolución en su gama más puntera de smartphones. Los Galaxy S26 serán muy diferentes, aunque manteniendo el espíritu original.

Es algo que va quedando más claro conforme se acerca la presentación del próximo mes de enero y las filtraciones se acumulan; la última revela el diseño completo del Galaxy S26 Edge, y hay grandes novedades.

Android Headlines y OnLeaks han conseguido los archivos CAD del Galaxy S26 Edge, a partir de los cuales han generado imágenes por ordenador; por lo tanto, lo que vemos no tiene por qué ser idéntico al producto final, pero se parecerá mucho.

Las imágenes revelan un cambio que ya había sido filtrado: el conjunto de cámaras ahora forma parte de una enorme 'isla' que ocupa una tercera parte de la trasera del móvil.

Es algo difícil de pasar por alto, especialmente teniendo en cuenta que va completamente en contra de las líneas de diseño adoptadas por Samsung en los últimos años, en las que las cámaras han salido directamente de la cubierta trasera, sin isla propia.

Es obvio que se trata de una decisión técnica de parte de Samsung, y no es casualidad que esta isla vaya a estar presente en el Galaxy S26 Edge, pero no en el resto de la gama (al menos, por ahora).

Imagen renderizada del Samsung Galaxy S26 Edge Android Headlines El Androide Libre

El Galaxy S26 Edge seguirá apostando por un grosor muy reducido, pero eso suele traer sacrificios en aspectos como las cámaras y la batería.

El objetivo de Samsung con esta zona resaltada es obtener más espacio para los componentes internos, algo que debería notarse especialmente en los sensores escogidos en esta próxima generación.

Por supuesto, a nadie se le escapa que este diseño es muy parecido al que se ha filtrado de los próximos iPhone 17 Pro, que también contarán con una 'isla' similar.

Pero tiene sentido que varios fabricantes lleguen a la misma conclusión ante el mismo problema, y a eso hay que sumar que Apple aún no ha lanzado sus dispositivos, por lo que las acusaciones de copia no tienen mucho sentido.

El Galaxy S26 Edge será un modelo importante dentro de la nueva gama de Samsung. Será el sustituto del Galaxy S25+, y por lo tanto, la compañía ya no ofrecerá un modelo 'Plus'.

Respecto al modelo básico, el Edge traerá una pantalla un poco más grande de 6,7 pulgadas, además de su punto fuerte, el grosor y el peso reducido.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy S26 Edge Android Headlines El Androide Libre

De hecho, el Galaxy S26 Edge será mejor que el Galaxy S25 Edge, con un grosor mínimo de 5,5 mm frente a los 5,8 mm del original; sin embargo, el grosor se disparará a los 10,8 mm en la zona de las cámaras.

Pese a esta mejora en el grosor, el S26 Edge no se quedará fuera de una de las características estrella de la nueva gama: la carga inalámbrica magnética Qi2.

Samsung ha conseguido meter los imanes necesarios para garantizar la compatibilidad con accesorios MagSafe, Pixelsnap y Qi2 que ya existen en el mercado, además de los que Samsung lanzará.

Además, los rumores apuntan a una mejora en la capacidad de la batería, que ahora será de 4.200 mAh en vez de los decepcionantes 3.900 mAh del modelo original.

En definitiva, muchas mejoras para un modelo que apenas fue lanzado hace unos meses, demostrando los avances que ha conseguido Samsung.