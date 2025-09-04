La próxima gran actualización de Windows 11 se acerca: Microsoft confirma una decisión que gustará a muchos

Después de ser anunciado hace unas semanas, Windows 11 25H2 ha sido lanzado para los usuarios de Windows Insider en versión previa; es el último paso antes del lanzamiento para el público general.

Se trata de la actualización más importante del año, aunque curiosamente, no por la cantidad de novedades que trae, sino porque supondrá un gran paso en la estabilidad y la seguridad del sistema operativo.

De esta manera, Microsoft quiere dejar atrás un año algo agridulce en lo que respecta a actualizaciones de Windows 11, que, o bien han traído grandes novedades, o grandes problemas.

Se ha convertido en un auténtico calvario para los usuarios de Windows 11, que ya no saben si una actualización será importante, o si simplemente traerá más 'bugs'.

El mejor ejemplo de esta situación ocurrió con Windows 11 24H2, lanzado en octubre de 2024 y que traía muchas nuevas funciones, la mayoría relacionadas con la nueva inteligencia artificial y el asistente Copilot.

Sin embargo, 24H2 se ha convertido en una actualización temida entre los usuarios, por la gran cantidad de fallos que introdujo, desde juegos que funcionaban peor a conflictos con ciertos 'drivers' de tarjetas de sonido.

Microsoft era consciente de estos problemas, y por eso, el lanzamiento de 24H2 no fue expandido a todos los usuarios hasta el pasado mes de mayo, más de medio año después.

Con Windows 11 25H2, Microsoft no quiere repetir la historia, aunque eso suponga que la próxima actualización del sistema tenga pocas novedades reales.

De hecho, Microsoft ha aprovechado para anunciar que Windows 11 25H2 no trae nuevas funciones; cuando instalemos esta actualización, el sistema será idéntico a como estaba antes.

Eso significa que no se aplicarán cambios en la interfaz, ya sea la barra de tareas o el menú inicio, ni en el funcionamiento interno del sistema. A efectos prácticos, 25H2 es funcionalmente idéntico a 24H2.

Eso también implica que la actualización a 25H2 será rápida y requiere realizar un único reinicio del ordenador en vez de varios, y el proceso durará apenas unos minutos.

Inicialmente, la actualización en sí será opcional, y los usuarios tendrán que abrir Windows Update para instalarla manualmente; en el futuro se convertirá en una actualización automática, para que todos los equipos la tengan para cuando el soporte de 24H2 termine.

Una vez instalado, todas las apps y juegos que funcionen en Windows 11 24H2 deberían funcionar sin problemas en 25H2.

El usuario medio no notará la diferencia cuando instale 25H2, pero eso no significa que no haya novedades de fondo; principalmente, se solucionarán 'bugs' y especialmente, el sistema quedará preparado para futuras novedades.

Microsoft ha cambiado la manera en que lanza nuevas funciones para Windows 11, y esta actualización así lo refleja.

También lo hemos visto en los últimos meses, con el lanzamiento de novedades como el nuevo menú inicio de Windows 11 con integración con móviles Android, por ejemplo, que se ha activado sin necesidad de instalar una gran actualización.