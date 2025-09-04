Nothing prepara algo grande: la compañía más controvertida adelanta sus próximos y misteriosos lanzamientos

Pocos lanzamientos han provocado tanta polémica en el sector de los móviles Android como el Nothing Phone (3), lanzado en España el pasado mes de julio.

En su día ya afirmamos sobre el Nothing Phone (3) que, "o lo amas o lo odias, pero es algo fresco", y la reacción de los aficionados concuerda con eso a juzgar por sus comentarios en redes sociales.

Hace muchos años que no nos habíamos encontrado con un smartphone que provocara reacciones tan enfrentadas, tanto por su diseño como añadidos como la pequeña pantalla Matrix en la trasera.

La cosa llegó a tal punto que el propio CEO de Nothing, Carl Pei, tuvo que responder públicamente a las críticas, afirmando que "empezamos esta compañía porque estábamos aburridos" y que "siempre que haces algo diferente, alguna gente lo amará, y a otra no le gustará".

Ahora, y después del 'descanso' veraniego, Nothing vuelve a las andadas, y todos nos preguntamos si sus productos adoptarán una filosofía más 'segura' o si volverán a apostar por la originalidad.

Por el momento, lo que está claro es que Nothing no va a abandonar su política de marketing, porque en las últimas horas, ha publicado varios mensajes en sus cuentas de redes sociales que no tienen mucho sentido por sí solos.

Por una parte, Nothing ha publicado un mensaje con el número "3", algo incongruente teniendo en cuenta que Carl Pei aseguró que la tercera generación de sus móviles ya había terminado.

Según el CEO, la gama estará compuesta únicamente por el Nothing Phone (3) y los Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro; de esa manera, descartaba la posibilidad de un Nothing Phone (3) Pro.

Sin embargo, este mensaje puede indicar que la compañía podría lanzar otro modelo en la gama, ya sea un modelo Pro que responda a algunas de las críticas, o una versión Community Edition como en pasadas generaciones.

El segundo mensaje es incluso más confuso: una fotografía muy cercana de uno de sus nuevos dispositivos; de hecho, es tan cercana que no está claro qué es lo que es.

Hay varias posibilidades, a juzgar por los rumores y por las propias declaraciones de la compañía. Por una parte, puede ser el mencionado nuevo modelo de la gama Phone (3).

Sin embargo, también es muy probable que se trate de un nuevo dispositivo de su gama de audio. Nothing no ha ocultado su intención de expandirse en el sector del sonido para entusiastas.

Lanzamientos como los Nothing Headphone (1) han provocado una reacción en el sector del audio en alta definición tan grande como lo hizo el Phone (1) en el sector de los móviles en su día.

El diseño original, los materiales premium y la apuesta por los botones hicieron destacar a los Headphone (1), y ahora se rumorea que la compañía hará lo mismo con un altavoz Bluetooth.

Si el producto de la imagen es un altavoz, tendría mucho sentido; pero por ahora, tendremos que esperar, al menos unos días, para aclarar la situación con Nothing.