Adiós a uno de los mejores móviles Android de la historia: fin de una era para Samsung

Los últimos Galaxy Note lanzados por Samsung finalmente han agotado el soporte oficial prometido por la compañía.

La historia de Android es corta, pero intensa; en apenas unos años el sector de los smartphones ha cambiado de manera radical gracias a este sistema operativo y a fabricantes como Samsung.

Ahora, tenemos que decir adiós a dos de los dispositivos que han dejado huella en esta historia, el Galaxy Note 20, junto con su hermano, el Galaxy Note 20 Ultra. Ambos acaban de ser abandonados por su fabricante.

Los Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra fueron lanzados en agosto de 2020, y por aquel entonces, Samsung prometió cinco años de soporte con actualizaciones de seguridad; ese periodo acaba de terminar con la llegada del mes de septiembre de 2025.

Los Galaxy Note 20 fueron lanzados con One UI 2.5 basado en Android 10 de fábrica, y recibieron tres versiones de Android, quedándose en One UI 5.1 basado en Android 13 a principios del 2023.

Sin embargo, desde entonces Samsung ha seguido lanzando actualizaciones de seguridad, que no cambiaban la versión de Android pero al menos parcheaban los problemas de seguridad descubiertos.

Samsung no lanzará más actualizaciones, de ningún tipo, para ninguno de los dos modelos, y eso significa que ya no es recomendable utilizarlos, incluso si los hemos conservado de manera adecuada.

Y es que la falta de actualizaciones de seguridad hará que, poco a poco, estos dispositivos sean más inseguros y vulnerables a posibles ataques en el futuro, e incluso es posible que algunas apps dejen de funcionar en consecuencia.

Samsung Galaxy Note 20

Por lo tanto, si aún usamos un Galaxy Note 20 o un Galaxy Note 20 Ultra, lo recomendable es cambiar de móvil; una opción muy apropiada es el Galaxy S25 Ultra, el sucesor espiritual de estos dispositivos.

Y es que el fin de los Galaxy Note 20 representa el fin de una era para Samsung; son los últimos dispositivos de la gama Note que aún seguían siendo soportados por la compañía. A partir de ahora, Samsung no tiene ningún Note en su gama de productos oficial.

En su día, los Galaxy Note representaban la cima de Android, dispositivos diseñados para entusiastas, profesionales y expertos que requerían de ese "algo más" que otros smartphones Android no podían ofrecer.

Durante varias generaciones, los Galaxy Note cubrieron un nicho muy importante, pero poco a poco, dejaron de ser relevantes, conforme las marcas empezaron a lanzar dispositivos que estaban a la altura en características y funciones.

Poco a poco, la gama alta, incluyendo la de Samsung, adoptó el estilo y la filosofía de los Note, y en ese contexto, la existencia de los Note no tenía mucho sentido para la compañía.

Afortunadamente, Samsung comprendió la necesidad de mantener este nicho de mercado, y de ahí la llegada de los modelos Ultra, siendo el Galaxy S21 Ultra el primero que era en realidad un Note en todo, menos en el nombre.

Desde entonces, los Galaxy Ultra han cambiado mucho, perdiendo muchas de las cosas que los hacían originales como el diseño de esquinas cuadradas, aunque mantienen otras como la compatibilidad con el lápiz táctil S Pen.

Junto con los Galaxy Note 20, Samsung también ha finalizado el soporte de los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3, los plegables lanzados en el 2021 que supusieron un salto importante en este mercado.

Estos modelos venían con Android 11 de fábrica, pero han sido bien soportados, llegando a recibir la última versión, One UI 7 basado en Android 15. Los usuarios deberían plantearse la compra de un Galaxy Z Fold 7 o Flip 7.