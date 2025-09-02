Adiós a compartir YouTube Premium: Google sigue los pasos de Netflix y empieza a bloquear usuarios

Uno de los trucos más viejos para ahorrar dinero en Internet consiste en compartir cuentas premium en servicios de streaming; sin embargo, en los últimos años compañías como Netflix han acabado con esta práctica implementando medidas agresivas.

Ahora le toca el turno a YouTube, que ha empezado a avisar y a bloquear a los usuarios que están abusando de su suscripción Premium Familiar para saltarse los anuncios de YouTube y obtener todas las ventajas sin pertenecer a la familia.

El plan familiar de YouTube Premium permite añadir a hasta cinco miembros de la familia (siempre y cuando tengan más de 13 años); el usuario principal obtiene la suscripción, y puede añadir cinco cuentas de usuarios que formen parte de su familia.

Cada uno de estos cinco miembros obtiene todas las ventajas de Premium, como una experiencia sin anuncios, descarga de vídeos, reproducción de vídeos en segundo plano, y acceso ilimitado a YouTube Music, la alternativa a Spotify.

En España, la suscripción familiar cuesta 25,99 euros al mes, por lo que sale muy rentable ya que la versión básica cuesta 13,99 euros al mes; no es de extrañar, por lo tanto, que mucha gente utilice esta suscripción para no tener que pagar tanto.

Una práctica muy habitual consiste en dividir el coste de la suscripción familiar entre cinco personas que realmente no son familia, como amigos, conocidos, compañeros de trabajo, o incluso entre extraños a través de redes sociales y canales de Telegram.

YouTube Premium

Evidentemente, eso supone que Google está perdiendo dinero con cada usuario que se está aprovechando de este truco, pero hasta ahora, la compañía ha ignorado, ya sea voluntariamente o no, esta práctica.

La política ha cambiado de repente. Tal y como reportan en Android Police, muchos usuarios están recibiendo correos electrónicos de YouTube en los que la compañía les avisa de que "su suscripción YouTube Premium familiar va a ser pausada".

El mensaje indica que el usuario "parece que no está en el mismo hogar que el gestor de la familia", y que por eso, la membresía Premium "será pausada en 14 días". Pasado ese plazo de tiempo, el usuario perderá las ventajas de YouTube Premium.

Curiosamente, YouTube no sacará al usuario de la unidad familiar, sino que simplemente dejará de tener Premium y tendrá que ver vídeos con anuncios y no podrá usar el resto de funciones exclusivas para los usuarios con suscripción.

Todo indica que Google está usando técnicas como la geolocalización para comprobar si los usuarios de una unidad familiar viven bajo el mismo techo; en concreto, la comprobación se realiza cada 30 días.

Sin embargo, Google también confiesa que esta metodología puede fallar, y por eso, nos pide que contactemos con la ayuda al cliente si creemos que esto ha sido un error y que en realidad pertenecemos a la unidad familiar y vivimos en el mismo hogar.

Por el momento, los primeros usuarios que han sido bloqueados por este motivo son de los Estados Unidos, pero es de esperar que esta política se expanda a España y el resto del mundo a lo largo de los próximos meses.

Si Google 'nos pilla', lo único que podemos hacer es comprar la suscripción individual de YouTube Premium, de la misma manera que ocurre con Netflix y otros servicios de streaming.