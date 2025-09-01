Google Drive cambia para siempre el escáner de documentos: así es el diseño M3 Expressive del nuevo editor

A finales del año pasado Google mostró las mejoras que iban a llegar a la función de escáner de documentos de Google Drive. Ahora va a elevar la experiencia de uso con el nuevo diseño M3 Expressive que cambia totalmente la interfaz del editor justo al escanear.

Este lenguaje de diseño se está aplicando poco a poco a todo el catálogo de apps de Google y ahora es el momento para el editor de Google Drive que se usa justo después de haber escaneado un documento.

No hay cambios en la interfaz de la cámara cuando tomamos el móvil en mano y apuntamos al documento, pero sí que los hay, e importantes, cuando lo hemos escaneado.

El mayor es el tamaño que toma el previo del documento que ocupa prácticamente dos terceras partes de la vertical y el 95 % de la horizontal para dejar el 5 % para el documento anterior escaneado.

Pasamos de un previo que se encontraba centrado y reducido en su tamaño para dar un gran salto a uno enorme en el que se pueden ver los detalles del documento que hemos escaneado.

El editor antiguo a la izquierda y el nuevo a la derecha 9to5Google

Justo debajo se encuentran los botones que más nos importan, y que ahora son bien visibles si se compara a la anterior interfaz en la que formaban parte de la barra de herramientas situada justo en la parte inferior de la pantalla.

El botón de "Enhance" (mejora) tiene su propio espacio, y a continuación, después del divisor vertical, aparecen los filtros, la opción de recortar y el resto como parte de un carrusel de opciones.

Justo después aparecen las miniaturas de cada uno de los documentos escaneados para que podamos pasar entre uno u otro de una forma sencilla, o iniciemos un nuevo escaneo con el botón "+" situado más a la derecha.

Finalmente, en la parte inferior, donde estaba la barra de herramientas, se ubica el botón "Descartar escaneos" y en el lado opuesto a "Próximo".

Este nuevo y gran rediseño del editor ha aparecido en la versión de Google Drive de Android y que hemos visto a través de las capturas de 9to5Google.

Según mantiene, el despliegue de este nuevo editor para Drive empieza hoy mismo y se hace por fases para que en las próximas semanas llegue a España y el resto de regiones donde se encuentra disponible una de las apps más importantes del extenso catálogo de Google.