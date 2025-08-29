El problema oculto del Google Pixel 10: "te puedes arrepentir dentro de unos años"

La semana pasada, Google por fin presentó los nuevos Pixel 10, los smartphones de referencia en el sector Android que vuelven a subir el listón en características técnicas, fotografía y especialmente, funciones basadas en IA.

No es ningún secreto que la IA es uno de los principales motivos por los que comprarse un Pixel; son los que primero reciben las nuevas funciones de Gemini, e incluso los modelos Pro vienen con un año gratis del plan Google AI Pro para aprovecharlas.

Sin embargo, la IA también puede ser un arma de doble filo para los usuarios, especialmente los de los modelos más básicos de la gama; y es que, de una generación a otra, la IA les ha hecho perder nada menos que 3,5 GB de memoria RAM.

Tiene explicación, aunque no convencerá a todos. Los Pixel 10 vienen con 12 GB de memoria RAM instalada; sin embargo, Android Authority ha descubierto que las aplicaciones y juegos sólo tienen 8 GB de memoria "aprovechable".

Eso significa que, en la práctica, los Pixel 10 sólo vienen con 8 GB de memoria RAM, como si fueran móviles de gama media en vez de gama alta; el resto de la memoria no es accesible ni por el sistema ni por las apps.

Eso es porque Google mantiene reservados aproximadamente 3,5 GB de memoria RAM para el modelo de lenguaje (LMM) de Gemini; una decisión que tiene sus aspectos negativos, aunque también positivos.

A estas alturas es conocimiento común que la llamada "inteligencia artificial" requiere de una enorme cantidad de datos para funcionar correctamente; cuanta más información, más precisas y correctas serán sus respuestas.

Google Keep en Gemini Live 9to5Google

Para los modelos de IA que funcionan en la nube, esto no es un problema para el usuario final; sin embargo, poco a poco se están popularizando los modelos capaces de ejecutarse de manera local en el móvil, por su mayor privacidad y velocidad.

Para garantizar que las funciones de IA que funcionan de manera local en el Pixel 10 son accesibles de manera rápida y sin tiempos de carga, Google ha reservado una porción de memoria RAM a los datos del modelo de Gemini.

En realidad, esto no es algo realmente nuevo, y empezó con el Pixel 9 Pro, que reservaba 3 GB aproximadamente para la IA; es algo que se notaba en comparación con el Pixel 9, que mantenía disponibles sus 12 GB y sólo cargaba los modelos cuando era necesario.

En la generación del Pixel 10, Google ha considerado que la diferencia en la experiencia es lo suficientemente notable como para forzar la reserva de memoria para la IA en todos los modelos.

Por supuesto, hay un pequeño problema en esta nueva política: que no todos los modelos tienen la misma cantidad de memoria RAM. En el Pixel 10 Pro, que viene con 16 GB de RAM en todas sus versiones, no es algo especialmente problemático.

Sin embargo, el Pixel 10 básico sigue viniendo con los mismos 12 GB de RAM que la pasada generación, y quitar semejante cantidad de memoria se nota ahora, y especialmente, se notará en el futuro.

Conforme las aplicaciones se vuelven más complejas y los juegos obtienen mejores gráficos, la demanda de RAM aumenta; y 8 GB ya es relativamente poco en la actualidad, no digamos ya en los próximos años.

Recordemos que Google se comprometió a soportar el Pixel 10 durante nada menos que siete años, por lo que en teoría no tendremos que cambiar de móvil hasta el 2031; pero en la práctica, lo más probable es que tengamos que buscar un nuevo móvil mucho antes.

En definitiva, si compras un Pixel 10 básico, te puedes arrepentir dentro de unos años, cuando las apps empiecen a funcionar mal o directamente no se ejecuten; irónicamente, un Pixel 9 básico podría funcionar mejor entonces.

Claro, que es muy probable que para entonces ya hayas cambiado de móvil, y en ese caso, esta decisión no sería perjudicial para ti; más bien al contrario, porque ahora podrás aprovechar de una experiencia con IA muy superior a la de otras alternativas y a la del Pixel 9.