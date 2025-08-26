Los mensajes directos llegan a Spotify para chatear y compartir tus canciones favoritas sin salir de la app

Después del anuncio de la subida de precio en un euro a los suscriptores premium, y que se aplicará en septiembre, Spotify está introduciendo los mensajes directos para chatear y pasar la música que solemos enviar con otras apps como WhatsApp o Instagram.

Ya cuenta desde hace muchos años con la habilidad de tener seguidores al igual que seguir a otros, pero ahora da un paso hacia delante para que en vez de compartir enlaces a nuestras canciones o podcast favoritos a través de apps externas, lo hagamos desde la propia app.

Es la experiencia que integra ahora Spotify que se aleja de la típica de apps como WhatsApp o Telegram. Aquí son mensajes uno a uno y se pueden iniciar solo con alguien con el que previamente se ha compartido contenido.

Lo que significa que si tenemos una playlist colaborativa con algún amigo o se ha participado en una jam o playlist fusión, se podrá iniciar un mensaje directo. Una vez enviada la solicitud tendrán que aprobarla para comenzar con la conversación.

Spotify, según TechCrunch, da otra alternativa para iniciarla: si alguien nos envía un enlace de Spotify en plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat o TikTok, se pulsa la solicitud para aprobarla.

Y podemos hacer lo mismo, pero al contrario: enviamos un enlace de invitación a alguien en estas plataformas para entrar en un mensaje directo y así charlar o simplemente compartir música.

Es una experiencia muy popular entre los usuarios y que ahora Spotify con esta actualización quiere llevar a su propia app. Es lógico que lo haga, ya que a partir de ahora, en vez de tener que estar enviando enlaces de temas de Spotify por WhatsApp lo podremos hacer por Spotify.

De todas formas, Spotify clama que los usuarios pueden seguir compartiendo contenido fuera de la plataforma y que la nueva función de mensajes es un complemento.

Los mensajes están disponibles desde la sección del perfil y se acceder a las conversaciones bajo la sección de Mensajes en la barra ubicada en la parte izquierda.

Spotify no se ha olvidado de nada y los mensajes que se envíen están cifrados, aunque no están protegidos fin a fin. Sí que de forma proactiva los revisa por si se estuviese saltando alguna de sus reglas, y los usuarios tienen la capacidad de reportarlos.

La plataforma está desplegando la función de mensajes a los usuarios de cuentas gratuitas y los Premium en más de 16 países en América Latina y América del Sur, aunque solo en su versión móvil. El resto de regiones como la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda recibirán esta función en las próximas semanas, según afirma desde su web.

Una nueva función que va dirigida hacia el nuevo horizonte de la app al que Gustav Söderström, director de productos y tecnología de Spotify, mostró al indicar que la experiencia de consumo será mucho más interactiva en la app.