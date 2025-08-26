Las grandes novedades del Samsung Galaxy S25 FE se filtran: por qué no deberías esperar al Galaxy S26

El próximo Galaxy S25 FE puede ser el móvil más importante de Samsung en mucho tiempo, especialmente si se confirman los planes que se han filtrado sobre los próximos Galaxy S26.

Todo indica que la próxima gama de Samsung no contará con un modelo básico, con los Galaxy S26 y Galaxy S26+ sustituidos por los nuevos Galaxy S26 Pro y Galaxy S26 Edge, con la subida de precio natural que ello supone.

Eso significa que el Galaxy S25 FE se convertirá en la única manera 'barata' de obtener la experiencia de los Galaxy S, y todo indica que Samsung le dará más importancia dentro de su gama de productos.

El Galaxy S25 FE traerá importantes mejoras respecto al Galaxy S24 FE, que lo acercarán más al Galaxy S25 básico para cubrir ese importante hueco; y la última filtración (via Nieuwe Mobiel), culpa de una tienda que ha publicado materiales promocionales antes de tiempo, lo confirma.

Las imágenes revelan que el diseño del Galaxy S25 FE será muy parecido al de su predecesor, pero también que traerá novedades técnicas que lo harán más competitivo en su rango de precios.

Cámaras del Samsung Galaxy S25 FE en una imagen filtrada Nieuwe Mobiel El Androide Libre

Para empezar, la cámara selfie ahora es de 12 Mpx, frente a los 10 Mpx del Galaxy S24 FE. Eso significa que ahora el modelo FE tendrá la misma cámara selfie que el resto de la gama Galaxy S25, con la mejora en calidad de imagen que ello conlleva.

La batería es el segundo aspecto mejorado en el Galaxy S25 FE, con una capacidad de 4.900 mAh, respecto a los 4.700 mAh de la pasada generación.

Por último, a las mejoras en capacidad se le suma que la carga rápida de la batería ahora es de 45W, un gran salto respecto a los 25W del Galaxy S24 FE que lo dejó muy atrás respecto a sus rivales.

Samsung Galaxy S25 FE en una imagen filtrada Nieu Mobiel El Androide Libre

En lo que respecta al resto de características técnicas, el Galaxy S25 FE estará basado en un procesador Exynos 2400, que es más rápido que el Exynos 2400e montado en el Galaxy S24 FE, aunque no estará a la altura del Snapdragon 8 Elite del Galaxy S25.

Este procesador vendrá acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, aunque también se espera que esté disponible en una versión con 256 GB de almacenamiento.

Funciones de IA en el Samsung Galaxy S25 FE en una imagen filtrada Nieu Mobiel El Androide Libre

La mejora en la cámara selfie viene acompañada de una configuración familiar en fotografía, con una cámara principal de 50 Mpx con OIS, un gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 8 Mpx con zoom óptico de tres aumentos.

Respecto al Galaxy S24 FE, la mayor novedad en fotografía estará en el motor AI ProVisual, que ofrecerá grandes mejoras en procesamiento de imagen y vídeo que se deberían notar incluso con los mismos sensores.

La gran ventaja del Galaxy S25 FE estará en Galaxy AI, la plataforma de IA que permitirá acceder a funciones avanzadas como Gemini Live, asistente de fotografía con funciones como borrado de elementos, y cancelación de ruido en grabaciones.

La tienda que ha publicado los materiales antes de tiempo ha publicado un precio de 789,99 euros por el Galaxy S25 FE, aunque no se ha confirmado que este vaya a ser el precio definitivo. Lo sabremos en el próximo IFA 2025 que empieza el 4 de septiembre.