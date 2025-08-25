Huawei hace oficial el lanzamiento de la serie Watch GT 6 para el 19 de septiembre con su primer vídeo

Huawei sigue ejerciendo mucha presión en el resto de fabricantes con sus innovaciones que impulsan la medición de las constantes vitales del usuario. Ahora va preparando uno de sus importantes lanzamientos con la publicación de un vídeo teaser de la serie Watch GT 6.

El día elegido por la compañía para la presentación internacional es el 19 de septiembre con un evento que se celebrará en París (Francia) y justo al año de que la serie GT 5 fuese lanzada.

Para ir calentando el ambiente, Huawei ha tomado su cuenta oficial en X (antes Twitter) y ha publicado un vídeo corto teaser que muestra algunos de los deportes más especiales para el uso del próximo Huawei Watch GT 6.

Entre ellos se encuentra el ciclismo, buceo, running en montaña, esquí alpino y el golf como los favoritos de los usuarios que buscan un reloj inteligente con funciones avanzadas de salud y del registro de sus constantes vitales cuando los practican.

Los aspectos en los que destacará el próximo Huawei Watch GT 6 serán en la vida de batería ultra y la súper precisión del GPS de su reloj, y que se pueden leer desde la página de cuenta atrás del lanzamiento del nuevo wearable.

Sobre los deportes que aparecen en el vídeo teaser no hay ninguno nuevo o que llame la atención, ya que el anterior Huawei GT 5 daba soporte a más de 100 modos deportivos, incluyendo el registro avanzado para runners con rutas en el mapa y análisis avanzados.

La idea queda bien clara por parte de Huawei y la nueva serie seguirá incidiendo en los deportes como su máximo objetivo, aunque habrá que ver si "Ultra-long Battery Life" se transformará en un importante aumento de la batería de su nuevo reloj.

Del Golf, el mismo Watch GT 5 ya daba la posibilidad de acceder a más de 15.000 mapas de golf con vistas en 3D. Y hay que recordar la edición especial para golfistas que también fue presentada el año pasado por Huawei en España.

Y aunque Huawei ha andado parco en las especificaciones en el vídeo teaser, una filtración, según GSMArena, ha dejado caer que el Huawei Watch GT 6 llegará en dos modelos según Digital Chat Station: 41 mm y 46 mm.

La versión más pequeña estará disponible en oro, púrpura, marrón, blanco y negro, mientras que la mayor se podrá adquirir en gris, marrón, plata, titanio, verde y negro.

Una nueva serie que seguirá apuntalando el valor de los relojes de Huawei que año tras año siguen mejorando con funciones innovadoras y con diseños apasionantes como la edición especial del Watch GT 5 de este año con aleación de titanio de grado aeroespacial/acero inoxidable 904L.