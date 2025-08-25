Google renovará sus cámaras y timbre Nest con vídeo 2K, zoom digital y una nueva suscripción que incluirá Gemini

Justo en el evento Made by Google en el que se presentó el nuevo catálogo de productos del gigante tecnológico apareció un nuevo altavoz inteligente de forma silenciosa. Es el primero de la renovación que Google va a hacer de los dispositivos Nest para el hogar.

Una nueva filtración indica que Google también va a actualizar sus cámaras de videovigilancia con mejor calidad de vídeo, soporte para zoom digital y algunas actualizaciones en el hardware.

Hay que irse a 2021 cuando Google lanzó su primer catálogo de dispositivos Nest desde que adquirió la marca. La línea de productos incluía cámaras de videovigilancia por cable y batería para usarlas tanto en el interior como en el exterior del hogar.

También se incluyó el timbre Doorbell para formar un catálogo bien interesante que funcionó bien en el mercado, pero que ha ido perdiendo fuelle con el paso de los años. Han sido cuatro, y ahora toca renovarlos con algunas interesantes funcionalidades y especificaciones.

Android Headlines ha publicado imágenes de los cuatro dispositivos Nest de Google en el que se incluye el nuevo altavoz inteligente con Gemini que pudimos ver en el evento Made by Google de la semana pasada.

El nuevo altavoz de Google Nest Android Headlines

El nuevo altavoz estará disponible en los colores negro, blanco, verde y rojo brillante. El informe indica que incluye un avance importante en el audio con 360 grados para una experiencia envolvente de sonido.

Sobre las cámaras de videovigilancia Nest de Google, se incluye una Nest Cam por cable para exterior, otra Nest Cam (de interior) y un nuevo Nest Doorbell por cable. Lo peculiar de la renovación de los dispositivos Nest es que no aparece por ningún lado alguna con batería. Todo queda en la conexión por cable.

Las nuevas cámaras de vídeo de Google Nest Android Headlines

En el diseño no hay grandes cambios y las nuevas cámaras Nest prácticamente son idénticas a sus predecesores con alguna variación en los colores. La cámara para interior por cable utiliza un verde oscuro y un rojo cereza, mientras que la de exterior juega con el mismo verde y el blanco tan común en este tipo de productos.

El timbre va por cable al carecer de puerto USB-C de carga según se puede ver en las imágenes filtradas por Android Headlines, y con tres colores: blanco, crema y verde oscuro.

El nuevo Google Nest Doorbell Android Headlines

La gran actualización de todos los nuevos dispositivos Nest es en la calidad de vídeo que pasaría al 2K HDR desde la actual resolución 1080p. Incluye también zoom digital 6x que permitirá enfocar en una zona específica del streaming de vídeo.

El almacenamiento local también está presente con hasta una hora de grabación que se almacena en el caso de que se pierda la conexión a internet. Los vídeos previos se extienden ahora a las 3 horas, aunque ha sido así desde el lanzamiento en 2021 y Google almacenando temporalmente los clips basados en eventos para los usuarios que no cuentan con suscripción.

Y habrá que decir adiós a "Nest Aware" para dar la bienvenida a "Google Home Premium" para las funciones de Gemini y el backup en la nube. La nueva suscripción incluiría un resumen diario de eventos de las cámaras presentes en casa.