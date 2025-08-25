Los Google Pixel van a cambiar para siempre: así es el nuevo menú de diagnósticos para saber qué le sucede al móvil

La semana pasada fue el gran día para el lanzamiento de la nueva serie Pixel 10, la llegada del reloj Pixel Watch 4 y sus nuevos auriculares. Ahora se ha descubierto que Google está diseñando un nuevo panel de diagnósticos para que sea fácil conocer qué le sucede al Pixel.

Android Authority ha descubierto una nueva opción del menú que combina varias herramientas de diagnóstico para varios aspectos del móvil o tablet Pixel desde un único panel o menú.

La app Pixel Troubleshooting ya ofrece varias opciones para revisar los dispositivos Pixel para así poner a prueba la batería, la carga, el almacenamiento, la respuesta táctil y otros aspectos del móvil.

Lo único es que hasta ahora todas las pruebas de diagnóstico han estado en localizaciones separadas según en la que se basaban. El objetivo de Google es unificar todas en un mismo panel o menú y así realizar distintas pruebas rápidamente para ver si todo está en regla.

En la versión 1.0.792370112 de la app Pixel Troubleshooting se han descubierto todos los diagnósticos bajo el mismo menú "Device health & support" en los ajustes de sistema y se encuentra en el mismo menú de "Trucos y soporte" en la app de ajustes de los móviles Pixel.

El nuevo menú del Pixel para diagnósticos Android Authority

El menú Salud del dispositivo y soporte todavía no está disponible de forma general para todos los usuarios, y Android Authority ha sido capaz de activarlo de forma interna para sacar a la luz el nuevo panel.

Una de las opciones que da es Salud de Batería que hace el diagnóstico propio en el Pixel para identificar cualquier incidencia que podría limitar el rendimiento óptimo de la batería.

El nuevo panel de los Pixel Android Authority

Incluye herramientas y recursos para guiarnos si el móvil tiene una vida de batería limitada o está sufriendo de sobrecalentamiento cuando se usa o se carga. No hay que olvidarse de que estas opciones ya están disponibles desde la opción de diagnósticos de la batería bajo los ajustes de la misma en el Pixel.

Otra es Temperatura del Dispositivo que indica la temperatura interna del dispositivo con una escala de color con zonas verdes o rojas que indican cuando el dispositivo está teniendo problemas con la temperatura o necesita la atención del usuario.

La opción de almacenamiento nos lleva a la propia en los ajustes para ver la distribución de archivos según su tipo, apps, de sistema y los temporales. Hay más, y otra es la comprobación de problemas con las actualizaciones del sistema.

Finalmente, los diagnósticos de carga y táctil se agrupan de forma conjunta pero separada en las cuatro opciones mencionadas. Aquí entra en juego la IA para buscar opciones y ayudar al usuario con soluciones posibles.

Google también ha incluido una barra de búsqueda en el menú de salud y soporte que permite buscar fallos para que se dé una solución. Se incluye a la IA, así que el móvil podría entender los problemas incluso si no damos con los términos exactos de la incidencia al buscarlos en Google.

Se cierran todas las opciones con Garantía que permite ver la cobertura activa y el contacto directo con soporte al cliente o iniciar una reparación si se necesitase.