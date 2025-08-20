Google presenta el Pixel Watch 4: la magia de llevar Gemini en la muñeca dispara las posibilidades de usar la IA

Google sube el órdago. A la presentación de sus nuevos smartphones de gama alta, la serie Pixel 10, la compañía ha presentado los nuevos Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a, reloj inteligente y auriculares con los que espolear la experiencia de usar su ecosistema.

La llegada de los nuevos wearables cristaliza en una estrategia clara por parte de Google: que todo gire en torno a sus servicios y a la inteligencia artificial. Gemini como pilar central. Es útil para el usuario la integración en el día a día, le hace la vida más fácil y debe ser igual de sencillo de utilizar. No son solo dispositivos para acompañar en el día a día, sino que quieren adelantarse a las necesidades del usuario en salud, rendimiento o conectividad.

Con respecto a los precios a los que llegan los nuevos wearables de Google, será desde 399 euros para el Pixel Watch 4, mientras que los Pixel Buds 2a llegan a 149 euros, ambos a partir del 9 de octubre.

Pixel Watch 4, elegante y refinado

Con el Pixel Watch 3 Google fue capaz de espolear el diseño y las capacidades en una de las categorías de producto que más lo necesitaban. Los relojes Android. Ahora, la compañía ha ido un paso más allá con las mejoras que incorpora el nuevo Watch 4 para ser el smartwatch total.

Su diseño sigue siendo bonito, llamativo y elegante. Con una esfera circular disponible en dos tamaños (41 y 45 mm) y cuya pantalla mejora tanto en calidad como en espacio para interactuar con la particularidad de tener un diseño abovedado para ofrecer un área activa un 10% mayor.

Pixel Watch 4 Google El Androide Libre

Lo hace por un lado con la nueva pantalla Actua 360 que alcanza los 3.000 nits de brillo (50% más que el modelo del año pasado) y que será especialmente importante en exteriores. Así como por la notable reducción de marcos (un 16%), lo que permite una inmersión total directamente desde la muñeca. Gana productividad sin sacrificar tamaño ni peso, pues no supera los 37 gramos en el modelo más grande.

Pese a contar con un cristal curvado, el reloj monta un cristal Corning Gorilla Glass pensando en durar y evitar roturas. Monta una caja de aluminio de calidad aeroespacial, y es resistente hasta 50 metros. Por primera vez, se puede reparar, ya que la batería y la pantalla son reemplazables.

Pixel Watch 4 Google El Androide Libre

El otro gran salto del Watch 4 es la autonomía. Google promete 40 horas de uso en el de 45 mm y 30 horas en el pequeño, con hasta 72 y 48 horas respectivamente en modo ahorro, buscando así estirar la carga más allá de una jornada facilitando el seguimiento del sueño. Importante a tener en cuenta que con 15 minutos de carga rápida podremos tener medio día de uso.

Gemini como pilar

El reloj no es solo una herramienta de medición y comunicación, sino una extensión para integrarnos en el ecosistema de Google. Podremos desde controlar la cámara de los móviles Pixel, acceso a Google Home, Google TV o incluso ver y hablar a través de un Nest Doorbell.

Sin embargo, el gran punto fuerte es la capacidad para integrar Gemini en la muñeca. Las interacciones ahora más fluidas gracias a micrófonos y altavoces mejorados y un sistema háptico más potente que permite relacionarse mejor con la IA de la compañía, así como su ecosistema.

Podremos hablar con Gemini como hacía el mismísimo Michael Knight, subiendo la muñeca y preguntándole a la IA cualquier cosa que queramos, muy útil si llevamos las manos ocupadas. Además, tendremos la función Respuestas Inteligentes, que ofrece respuestas basadas en IA y adaptadas al contexto de nuestra conversación.

Esta generación incluye nuestra arquitectura de procesamiento híbrido más avanzada hasta la fecha. Lo hace de la mano de la plataforma Snapdragon W5 Gen 2 Wearable y el coprocesador propio de aprendizaje automático de nueva generación, que es un 25% más rápido con la mitad de consumo. Lo que le permite tener funciones más avanzadas de salud y actividad física.

Pixel Watch 4 y Buds 2a Google El Androide Libre

El nuevo chip aprovecha los nuevos modelos de aprendizaje automático para ser más preciso tanto en el seguimiento de la actividad física como para monitorizar el sueño. Ahora por fin es capaz de usar la IA para detectar y clasificar tu actividad automáticamente, y envía un resumen para que no perder las estadísticas. Asimismo, han añadido nuevas opciones deportivas hasta llegar al medio centenar.

Es especialmente interesante para ciclistas pues, además de poder ver las estadísticas en tiempo real, el nuevo GPS de doble frecuencia permite registrar la ruta de manera más precisa. Algo también útil para runners. Cabe tener en cuenta además que incorpora conexión satelital en la versión LTE para estar conectados en caso de emergencia y no tengamos cobertura móvil.

Sin embargo, la verdadera magia de Gemini en el rendimiento deportivo es un nuevo entrenador personal basado en IA.

Junto con un equipo de expertos, Google ha presentado un entrenador de salud personal basado en IA y desarrollado con Gemini. Ofrecerá asesoramiento proactivo sobre actividad física y sueño, así como orientación bajo demanda.

El gran punto a favor de esta IA es que será capaz de adaptar todas las recomendaciones, tanto para entrenar como el descanso a los objetivos del usuario y las circunstancias reales en función de las métricas del Pixel Watch. Es como llevar a un entrenador en la muñeca.

Este asistente trasciende el ámbito deportivo y dará recomendaciones de salud para mejorar los hábitos diarios construido en base a las herramientas de salud y actividad física, como la gestión del estrés, las cargas cardiovascular y objetivo, la evaluación de ECG, el panel Métricas de Salud y el Resumen Matinal.

Pixel Buds 2a, Gemini con manos libres

Los nuevos auriculares de Google destacan por ser capaces de combinar un precio ajustado de 149 euros con funcionalidades premium como la cancelación activa de ruido e interacción con Gemini sin necesidad de usar las manos.

Para llevar Gemini directo al oído integran el chip Tensor A1, el mismo que montan los Pixel Buds Pro 2. Con él podemos resumir mensajes, pedir recomendaciones de restaurantes según la zona en la que estemos, contestar en conversaciones o preguntar sobre lo que nos rodee. Esta nueva integración de funcionalidades con Gemini también llega a los Buds Pro 2 al compartir chipset.

Pixel Buds 2a Google El Androide Libre

En el apartado de sonido, el procesador, el nuevo controlador de altavoz diseñado a medida y la nueva cámara de alta frecuencia, permite mejorar considerablemente la calidad del audio y las llamadas con una nueva cancelación de sonido, malla cortavientos e IA aplicada.

Los Buds 2a son la primera versión de los auriculares baratos de Google que incorpora la cancelación de ruido activa, lo hace con la tecnología Silent Seal 1.5 que garantiza una capacidad de aislarse del entorno superior.

Pese a su reducido tamaño de botón, que son más compactos y ligeros que la generación anterior para facilitar su ajuste en la oreja, los Buds 2a han logrado disparar su autonomía. Así como cuentan con un grado IP54 de resistencia al agua y al sudor, pensando en hacer deporte con ellos y no quitárnoslos en ningún momento.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad del nuevo reloj y auriculares de Google, será la siguiente:

El Pixel Watch 4 estará disponible a partir del 9 de octubre en versión WiFi desde 399 euros para la versión de 41 mm y por 499 euros para la versión de 45 mm, mientras que la versión LTE sube a 449 y 549 euros en 41 y 45 mm.

Por su parte, los nuevos Pixel Buds 2a estarán disponibles también a partir del 9 de octubre, desde 149 euros.