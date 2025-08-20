Google presenta el Pixel 10, el teléfono que busca hacer sombra al iPhone donde más le duele: explotando el uso de la IA

Google ha presentado la serie Pixel 10, sus nuevos smartphones de gama alta que aspiran a coronarse como los mejores smartphones del año. La fecha elegida no es casualidad, pues llegan apenas 15 días antes de cuando se espera que se presente su principal rival, el iPhone 17.

Los Pixel 10 no llegan solos y Google ha aprovechado la presentación también para dar a conocer sus nuevos dispositivos wearables que acompañan a la experiencia móvil del ecosistema: su nuevo reloj Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a. Todo para dar más empaque al lanzamiento de sus móviles de gama alta y al potencial de su propuesta conjunta. Del mismo modo que suele hacer Apple.

Un particular envite del Pixel 10 para el que Google llega refinando el diseño heredado del Pixel 9, para al mismo tiempo mejorar las características de cámara así como mostrar músculo con el uso y enorme potencial de Gemini, su inteligencia artificial.

Es precisamente aquí donde Google consigue destacar especialmente sobre el resto de dispositivos del mercado, su inteligencia artificial es transversal. Un teléfono que es mucho más que un móvil y que se convierte en una útil herramienta a la que sacar partido.

En España la compañía sigue apostando por ofrecer tres terminales de la familia: Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, mientras que el plegable Pixel 10 Pro Fold quedará de momento para el mercado francés como frontera más cercana. Con respecto a sus precios, el Pixel 10 llega por 899 euros, el Pixel 10 Pro por 1.099 euros y el Pixel 10 Pro XL por 1.299 euros, siendo este último el único que parte de 256 GB de capacidad, ya que las otras dos opciones llegan con 128 GB de base.

Un diseño icónico mejorado

Es complicado destacar en diseño en un mercado de móviles congestionado y donde los teléfonos son cada vez más clónicos. Sin embargo, Google ha sabido darle a la familia Pixel un toque icónico, con un módulo de cámara horizontal llamativo y que consigue ser fácilmente identificable.

En este nuevo modelo apuesta por la continuidad del Pixel 9, llegando incluso a ser difícil diferenciar entre la opción del año pasado y esta. Sin embargo, hay más de las que pueda parecer a primera vista.

Pixel 10 Google El Androide Libre

Los Pixel 10 y Pixel 10 Pro llegan con una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro XL mantiene las 6,8 pulgadas. Las versiones Pro disponen de tecnología LTPO OLED con hasta 3.300 nits de brillo y refresco de pantalla de 1-120 hz, mientras que la versión de entrada se queda en 3.000 nits y 60-120 hz.

La serie Pixel 10 tiene un diseño elegante pensado para durar, algo que acompaña a su ambicioso plan de 7 años de actualizaciones y mejoras. Está diseñado para ser tu teléfono durante largo tiempo tanto en resistencia como en estilo. Para ello, utiliza aluminio de calidad aeroespacial y Corning Gorilla Glass Victus 2 para aguantar arañazos y caídas. Dispone de protección IP68 que garantiza su resistencia al agua y al polvo.

Pixel 10 Pro Google El Androide Libre

El icónico visor de la cámara de Pixel se integra en la trasera de un smartphone fabricado con materiales duraderos de primera calidad y que dan una sensación premium y refinada dejando claro que su aspiración es dominar el mercado de alta gama.

Sin embargo, la gran novedad del diseño es la tecnología Pixelsnap, el equivalente de Google al MagSafe de Apple. Esta tecnología magnética que se integra en todos los miembros de la familia Pixel 10 permite acoplar sin esfuerzo cargadores inalámbricos, soportes, empuñaduras y otros accesorios al Pixel.

Emparejando el Pixel con el nuevo cargador Pixelsnap podremos tener carga inalámbrica Qi2 eficiente y fluida que alcanza velocidades de hasta 25 W. Google también ha presentado un cargador con base de Pixelsnap para poner en móvil en posición vertical u horizontal o un anillo que sirve de soporte y para llevar cómodamente el teléfono.

La potencia de Gemini

Más allá de la cámara, el gran reclamo de este smartphone es la integración de Gemini a todos los niveles. Si durante la Google I/O la compañía de Mountain View fue capaz de demostrar hasta dónde es capaz de llegar su inteligencia artificial, este es el móvil que consigue reunir todo ese potencial. Es una nueva forma de entender cómo se usa un smartphone.

La ambición de los Pixel es simplificar la vida del usuario al tiempo que permite potenciar la creatividad y la capacidad de que el usuario haga todo lo que se proponga. Desde generar ideas a encontrar información de forma creativa pasando por exprimir al máximo las apps de nuestro teléfono. Que el móvil haga más por nosotros, pero sin complicarnos el uso.

Por ejemplo, la integración de la IA de Google con el ecosistema de sus aplicaciones permite al usuario encontrar un restaurante en Maps, compartirlo por el chat familiar y agendarlo al instante en Calendar. Asimismo, Gemini Live hace mucho más fluida la respuesta del asistente para ayudar desde a montar un mueble a como combinar la decoración del mismo en casa.

Los teléfonos Pixel 10 Pro incluyen una prueba de un año al plan Google AI Pro, que ofrece lo mejor de la IA de la empresa, proporcionando acceso prioritario a la IA de última generación de Google con Gemini Pro o el acceso a Veo 3 Fast para crear vídeos con generación de texto a vídeo.

Pixel 10 Google El Androide Libre

Para ser capaz de responder con celeridad y precisión a estas exigencias, la serie Pixel 10 sube de nivel en su corazón. Ahora integra el nuevo procesador Tensor G5, que representa la mejora más significativa de Google en un chip para Pixel. Potencia y rendimiento.

El Tensor G5 dispone del nivel de personalización más profundo en la historia de los dispositivos Pixel y va desde la arquitectura hasta la fabricación. Está diseñado por y para rendir con creces en esta particular era de Gemini, con una tecnología de nodos de procesamiento de alta gama del sector.

Cuenta con una TPU que es hasta un 60 % más potente para la IA más avanzada en el dispositivo, y ofrece un aumento de doble dígito en el rendimiento de todos los núcleos de computación al incluir una CPU que es hasta un 34 % más rápida.

De esta forma Google brinda experiencias de usuario más fluidas y funciones ambiciosas como el Zoom con Resolución Pro, Mejor Versión Automática y nuevas traducciones de voz durante las llamadas telefónicas con Traducción Instantánea. Asimismo también incluye un procesador de señal de imagen (ISP) totalmente personalizado para ofrecer la mejor calidad de imagen y vídeo de Pixel hasta la fecha.

Cámara superior

Y es que precisamente el gran reclamo de estos teléfonos sigue siendo su cámara. Google ha sabido combinar unas excelentes lentes con un tratamiento de imagen y funciones basadas en inteligencia artificial para hacer su particular magia a la hora de tomar imágenes y vídeos.

A las funciones habituales basadas en IA y herramientas de edición este año se suma un nuevo Asistente de Cámara que, con la tecnología de los modelos de Gemini integrada en la cámara, puede detectar el entorno, ofrecer sugerencias y ayudarte a encontrar el mejor ángulo, la mejor iluminación o proponer el modo más recomendable.

Pixel 10 Pro Google El Androide Libre

Asimismo, también se han mejorado las funciones Mejor Versión Automática, que busca automáticamente fotos similares y las combina en una sola en la que todo el mundo sale en su mejor versión, así como Inclúyeme, que permite añadir al fotógrafo a grupos aún más grandes para que nadie se quede sin salir en la foto.

Más allá de la IA y el nuevo Pixel ISP del Tensor G5, las cámaras de los teléfonos han mejorado. Los modelos Pro ahora son capaces de tomar imágenes más claras, con más detalle y un mejor zoom. Algo esencial para aquellos usuarios más exigentes. El modelo base por su parte cuenta con un sistema de cámara trasera triple, el primero de su clase en incluir tres lentes y subir así el nivel con zoom óptico.

Los modelos Pro montan una cámara principal angular de 50 megapíxeles con un tamaño de sensor de 1/1.3", lente ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 48 megapíxeles de 5x óptico notablemente más luminoso que el modelo base. Es lo que permite tener tecnología Pro Res Zoom up hasta 100x en los modelos más ambiciosos.

Los Pro ofrecen en vídeo una nueva estabilización óptica mejorada que permite grabar más fluido y disponer de fotografías más luminosas. Pudiendo tener vídeos con Visión Nocturna, vídeo en 8K y Zoom de Vídeo de Alta Resolución, para disponer de la mejor calidad de vídeo de Pixel hasta la fecha.

También han mejorado la cámara frontal, que sube hasta los 42 megapíxeles con enfoque automático tiene un campo de visión increíblemente amplio que permite incluir más contenido en cada encuadre y conseguir selfies de impresión.

El Pixel 10 por su parte también mejora enormemente al incorporar un teleobjetivo por primera vez. Al ser menos luminoso que el del modelo Pro ofrece una calidad de imagen óptica de hasta 20 aumentos digital, pero permite capturar primeros planos increíblemente nítidos desde la distancia.

Su cámara principal es un sensor de 48 megapíxeles, equipa un ultra gran angular de 13 megapíxeles y una frontal de 10,5 megapíxeles. Un conjunto fotográfico ambicioso que bien podría tratarse de un modelo Pro de años anteriores, pero que ahora llega en el modelo más económico.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad, los nuevos Pixel 10 se pueden reservar desde hoy y comenzarán a llegar a las tiendas de España el 28 de agosto. Lo harán en 4 colores diferentes que quedan configurados de la siguiente forma.

El Pixel 10 estará disponible en negro (obsidian), blanco (frost) y dos terminaciones llamativas y resultonas en amarillo (lemongrass) y azul (indigo). Mientras que las versiones Pro también llegarán en negro y blanco (obsidian y porcelain), así como en unos elegantes verde (jade) y gris (moonstone).

Con respecto a los precios, la configuración con el almacenamiento de partida será: Pixel 10 (128 GB): 899 €, Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 € y Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 €.