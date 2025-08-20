Los Google Pixel 10 dicen adiós a la SIM física: una filtración confirma el salto a la eSIM para seguir los pasos del iPhone

Al día de conocer que de nuevo se confirman los precios de los Pixel 10 y Pixel Watch 4 que se presentarán en horas, una filtración de última hora indica que los móviles de Google dicen adiós a la tarjeta SIM física.

El reconocido filtrador Evan Blass ha compartido una imagen en la que se puede leer: "Ya no necesitas una tarjeta SIM física. Activa tu eSIM durante la configuración del teléfono".

No es la primera vez que Blass clama que el Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL se lanzarían sin la bandeja de la SIM y hace unas horas ha podido confirmarlo con dicha imagen en la que, gracias al código QR y la dirección URL de g.co, se puede confirmar que es del packaging del móvil de Google.

El Pixel 10 Pro Fold va a ser el único modelo que se presentará hoy en el evento Made by Google que va a mantener la bandeja de la SIM física. El resto contarán con dos eSIMs.

Había esperanzas sobre la posibilidad de que Google mantuviese la SIM física por varias imágenes que aparecieron sobre una unidad de prueba del Pixel 10, pero con el tuit de Blass se esfuman.

La serie Pixel 10 de Google, según Android Authority, sería la primera en abandonar el soporte a la SIM física y así abrazar totalmente el soporte a la eSIM al igual que hizo Apple con el iPhone 14.

Es un cambio que tiene sus pros y sus contras, ya que para los fabricantes supone un elemento menos a incluir en sus móviles y ganan espacio para utilizarlo para otros componentes. Y para las operadoras, el cambio de eSIM suele conllevar un gasto extra para el consumidor.

La ventaja para los usuarios queda en que no hace falta desplazarse a una tienda para conseguir una SIM física y se hace remotamente. Lo que mejora la experiencia cuando se va de viaje y se puede comprar una eSIM para activarla según estemos bajándonos del avión.

Es una tecnología que no está del todo expandida, así que para ciertos usuarios de algunos países puede ser inconveniente cuando están acostumbrados a tirar de una SIM física.

De todas formas, saldremos de dudas en unas horas en la keynote que dará comienzo a las 19:00 h y se presenten los nuevos Pixel 10 con todas las sorpresas que deparará un evento distinto según hemos conocido en esta misma semana.