Los Galaxy Watch de Samsung van a cambiar para siempre con el entrenador de salud con IA que llegará a finales de año

El plan de Samsung de lanzar su funcionalidad de coach con IA para la salud sigue en pie y se espera que llegue a finales de este año. AI Healthcare Coach se esperaba en los nuevos Galaxy Watch 8 y Watch 8 Classic, pero finalmente no fue así.

El medio coreano ETNews.com, en su última publicación indica que la funcionalidad llegará a finales de este año, reporta: "El servicio de coaching de salud asistirá a los pacientes con diagnósticos médicos".

Y en la app Samsung Health se describe como un chatbot que será clave para los planes de la compañía para sobrepasar los 70 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

En Corea, la app de salud de Samsung tiene un gran seguimiento con 10 millones de usuarios activos mensuales, ya que la siguiente app de salud de la competencia se queda en solo 1,86 millones de usuarios.

El coach de salud con IA de Samsung se encargará de analizar los datos que se recogen de los relojes Galaxy y ayudará con los medicamentos y prescripciones. También podrá actuar como un asistente para registrar la toma de alimentos diarios y así dar consejos.

Así lo describió Park Hun-soo, jefe de Mobile Experience de Samsung, y que también compartió que el coach IA alertará a los usuarios de cambios en su salud, aunque no recomendará diagnósticos o tratamientos.

Según Android Police, la llegada del chatbot de salud con IA de Samsung seguiría los pasos de algunos de sus competidores como AI Advisor de Oura para sus anillos.

Lo más interesante de esta nueva experiencia de salud para sus wearables es que será gratuita, aunque para disfrutar de algunos servicios adicionales habrá que pasar por la primera suscripción basada en funciones de salud que se implementarán más tarde.

Para la llegada de AI Healthcare Coach habrá que esperar, ya que no se ha definido una fecha, aunque llegaría a través de la beta. Samsung tiene programada una conferencia de prensa en la feria de electrónica de consumo y electrodomésticos IFA en Berlín para el 4 de septiembre, así que existe la posibilidad de su anuncio.

Hay otra gran ventaja en esta nueva experiencia, ya que justo después de que se despliegue el coach de salud con IA de Samsung, al poco se empezarán a usar los servicios y datos de Xealth, una compañía digital de salud adquirida por Samsung en julio de este año y cuya plataforma de datos es usada por más de 500 hospitales en Estados Unidos.