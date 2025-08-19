Los eventos de Google cambian para siempre: la presentación de los Pixel 10 adelanta "productos secretos" y muchos famosos

El ya tradicional evento Made by Google celebrará su edición de 2025 el día de mañana, 20 de agosto; la presentación se centrará en la nueva gama de smartphones Pixel 10, además de en accesorios y especialmente, funciones basadas en inteligencia artificial y Gemini.

Gracias a las filtraciones de los últimos meses, tenemos una buena idea de cómo será el evento de este año, aunque parece que Google prepara algunas sorpresas que no nos esperábamos.

En un vídeo corto de YouTube, la compañía ha confirmado que Made by Google 2025 será muy diferente a los anteriores; y es que esta será la primera vez que Google usará a personalidades famosas durante el evento como atractivo.

Para empezar, el presentador Jimmy Fallon, famoso en los Estados Unidos por su programa de medianoche The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, será el encargado de presentar los nuevos Pixel 10 al público.

Este es un enorme cambio respecto a pasadas ediciones de los eventos de Google, que tradicionalmente han sido presentados por directivos que han tenido un papel directo en el desarrollo de los productos.

Por ejemplo, la edición del 2024 del Made by Google fue presentada por Rick Osterloh, vicepresidente de plataformas y servicios y responsable directo de los Pixel, pero en esta edición es posible incluso que no aparezca.

Es de esperar que el cambio de presentador se note en una velada que debería ser más amena y menos técnica, con Jimmy Fallon usando su experiencia en el entretenimiento para resaltar las novedades de los Pixel 10.

De hecho, Fallon no estará solo, y Google también ha dejado caer que otras personalidades famosas aparecerán durante la presentación, como Lando Norris, piloto de Formula 1, Stephen Curry, jugador de la NBA, o los músicos Jonas Brothers.

Esta no es la primera vez que Google invita a personalidades famosas a sus eventos, pero normalmente han aparecido de manera esporádica y en ocasiones concretas; esta es la primera vez que la compañía depende únicamente de famosos en su presentación.

Sin embargo, eso también significa que los aficionados a la tecnología probablemente tendrán que esperar a que Google publique los detalles técnicos de los Pixel 10 después de la presentación para tener una idea de cómo son los nuevos dispositivos.

Curiosamente, en el vídeo en el que se confirma su participación Jimmy Fallon afirma que podemos esperar "lanzamientos de productos secretos", aunque probablemente no sea nada que no se haya filtrado ya.

Recordemos que se espera que los Pixel 10 sean los primeros en adoptar la carga inalámbrica Qi2 con imanes, como la carga MagSafe de los iPhone, lo que abrirá la puerta a una nueva gama de accesorios y cargadores que se unen de manera magnética al móvil.