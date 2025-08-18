Samsung presenta los Galaxy Buds3 FE en España con tres claves: gran diseño y sonido y la integración total de Galaxy AI

Hace poco más de 10 días se hicieron oficiales los Galaxy Buds3 FE que ahora mismo acaba de anunciar Samsung en España. El objetivo de sus "Fan Edition" es llevar funciones premium a un precio asequible.

Hay tres claves en los nuevos Galaxy Buds3 FE que estarán disponibles a partir del 5 de septiembre en España: su emblemático diseño "Blade", el rendimiento de audio mejorado y las funciones de inteligencia artificial de Galaxy AI.

La experiencia de sonido se ha mejorado gracias a las innovaciones integradas en la cancelación activa del ruido (ANC) y en la calidad de las llamadas, pero también las hay en la duración de la batería, la usabilidad y más.

La experiencia de audio parte de un altavoz más grande que enriquece los agudos y medios a la vez que los graves al ser más profundos y nítidos.

La tecnología ANC se ha mejorado para reducir el ruido ambiental y crear una experiencia auditiva más envolvente. Y las llamadas son más claras gracias a la tecnología Crystal Clear Call que usa un modelo avanzado de aprendizaje automático que ha sido entrenado para aislar la voz.

En el aspecto técnico propio del hardware, los Galaxy Buds3 FE cuentan con una posición más ajustada del micrófono que optimiza la captación de voz con micrófonos orientados hacia la boca del usuario.

El gesto de los pellizcos sigue estando presente para seleccionar opciones o realizar cualquier otra acción como reducir el volumen. La reproducción continua entre accesorios y dispositivos está disponible con Auto Switch de Samsung para pasar de uno a otro de forma fluida.

Gemini se hace muy presente también en los Galaxy Buds3 FE con el "Hey Google" para escuchar, comprender y responder sin necesidad de pantalla, al igual que la experiencia es natural y conversacional, o que se puedan usar para traducir directamente con la app Intérprete de Galaxy AI.

En el diseño el protagonista es "Blade", como el lenguaje o identidad visual distintiva de la gama Galaxy. Acabado en mate con sus dos tonos y detalles semitransparentes que indican el equilibrio entre la simplicidad y detalles llamativos.

Son los tres ejes en los que se basan el nuevo lanzamiento de auriculares inalámbricos de Samsung de este año que se suman a otros tantos accesorios y dispositivos como han sido la serie Galaxy S25, el Galaxy S25 Edge, el Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7.

Unos auriculares con las ideas muy fijas para llevar lo premium del sonido, diseño y Galaxy AI a un precio que todavía desconocemos, ya que no aparece en el anuncio oficial que ha hecho Samsung desde su web en España.