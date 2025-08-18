El móvil de Samsung más importante del año se filtra al completo: este es el modelo que realmente vas a querer

El próximo lanzamiento del Galaxy S25 FE puede ser uno de los más importantes del año para la marca, y eso ya es decir teniendo en cuenta que en los últimos meses hemos visto el lanzamiento del Galaxy S25 Edge y los nuevos plegables de Samsung.

Y es que el Galaxy S25 FE ocupará un lugar muy importante como el nuevo 'modelo de entrada' de la gama Galaxy S, la manera más asequible de conseguir uno de los móviles punteros de Samsung.

La última filtración, esta vez proveniente de Android Headlines, muestra lo que parecen ser imágenes oficiales del Galaxy S25 FE, y demuestran la importancia que tendrá este dispositivo en la gama de Samsung.

Y es que las imágenes renderizadas muestran un diseño muy parecido al del Galaxy S25, hasta el punto de que puede ser difícil distinguirlos a simple vista; algo que puede ser a propósito como parte de la nueva gama Galaxy S.

Recordemos que se esperan grandes cambios en la próxima generación de smartphones punteros de Samsung; con los Galaxy S26, la compañía prepara una revolución que terminará con varios modelos completamente cancelados.

Como resultado, se espera que el precio de entrada en la gama suba de manera notable, ya que el Galaxy S26 básico no existirá; de la misma manera, la gama no contará con un modelo 'Plus' y el Galaxy S25+ será el último de su tipo.

Los consumidores tendrán que optar por el nuevo Galaxy S26 Pro o el Galaxy S26 Edge, con el modelo Ultra cerrando la gama; eso nos ha llevado a preguntarnos cuál será el 'modelo de entrada' de la gama, el modelo más barato y asequible.

La respuesta puede estar muy cerca, con el próximo lanzamiento del Galaxy S25 FE; en efecto, la idea es que el modelo FE de la generación anterior se convierta en el punto de entrada de la gama Galaxy S.

De ahí que el Galaxy S25 FE sea tan parecido a sus modelos 'hermanos', porque debería ofrecer una calidad y una experiencia muy cercanas para compensar por la falta de un S26 básico.

Relacionado con esto, se espera que el Galaxy S25 FE traiga mejoras respecto a la pasada generación, incluyendo el uso del procesador Exynos 2400 acompañado de 8 GB de memoria RAM y hasta 256 GB de almacenamiento.

Se espera que la batería del Galaxy S25 FE tenga una capacidad de 4.900 mAh, con carga rápida de 45W; pero sin duda alguna, el as en la manga estará en Galaxy AI, la plataforma de IA.

Se espera que Samsung presente el Galaxy S25 FE próximamente, tal vez en la rueda de prensa que tiene durante el IFA 2025 el próximo 4 de septiembre; el evento se centrará en la IA.