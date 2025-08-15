Así puedes evitar los incendios que están activos en España usando Google Maps en el móvil o en Android Auto

En 2020 Google Maps se actualizó para mostrar los incendios en tiempo real en algunos países. Actualmente esta función está disponible en España, aunque muchos usuarios no lo saben. Y en épocas como la estival se trata de una función tremendamente útil, por desgracia.

Esta es una característica que está de plena actualidad, por la gran cantidad de incendios que se están generando en nuestro país en los últimos días. Parece que agosto está siendo un mes fatídico a este respecto.

No ayuda el mayor movimiento de las personas por las vacaciones, que tienden a ocasionar incendios por error y descuidos, y al mayor número de pirómanos que parece haber este año.

Pese a estar aún lejos de años fatídicos como 2012, este año ya se han quemado más hectáreas que en todo 2024, una cifra que no deja lugar al optimismo.

Uno de los problemas de los incendios es que causan cortes en líneas de tren y en carreteras. No podemos evitar tener que pasar por una vía en concreto si vamos en un tren, pero sí que podemos dar un desvío para coger otra carretera.

Incendios en Google Maps El Androide Libre

Para ello lo que tenemos que saber es dónde están activos los incendios, para ir por otra ruta. Y para ello podemos usar Google Maps, como hemos mencionado. Activar el mapa de incendios es muy sencillo.

Solo tenemos que abrir la aplicación, pulsar en el icono de las capas, donde solemos activar la vista satélite, en la esquina superior derecha y pulsar en el icono de Incendios Forestales. Esto mostrará los incendios activos en nuestro país.

Si pulsamos en uno de ellos se abrirá un desplegable que nos dará información del incendio, enlaces a redes sociales donde seguir la actualidad del mismo y un enlace para buscar información en las noticias de Google.

De esta forma podremos viajar de manera más segura, además de no entorpecer las labores de extinción llenando carreteras donde circulen camiones de bomberos, coches que estén evacuando a habitantes de una zona afectada, etc.

Además, en Google Maps es posible dar avisos de incidencias, para que si hay muchas similares el propio sistema añada los inconvenientes al mapa para avisar al resto de usuarios. No podemos marcar como que hay un incendio, pero sí podemos ayudar con otro tipo de problemas.