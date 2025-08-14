Google Wallet en los Pixel se actualiza con el doble toque que lanza la nueva interfaz de pagos

Después de actualizarse a finales de junio para usar la cámara directamente desde la app, ahora Google Wallet se actualiza en los Pixel de Google con un nuevo carrusel de tarjetas al iniciar Wallet con el botón de encendido.

Esta actualización va directa a los móviles Pixel que ya llevan con Android 16 desde hace un par de meses y que incluyó una novedad bien importante: la capacidad de personalizar el gesto de doble toque en el botón de encendido.

Los Pixel con Android 16 pueden configurarlo para que en vez de lanzar la cámara abra directamente Google Wallet. Y actualmente lo que hace es abrir la app Wallet al completo (no va directo a la interfaz de pagos).

Un usuario del Pixel 9 Pro Fold con Android 16 ha descubierto una nueva interfaz que se superpone sobre la pantalla actual. Lo que hace que el fondo pase a estar desenfocado y aparezca una animación del NFC con el mensaje "Mantén para leer" seguido por el carrusel de tarjetas.

Justo abajo aparece el acceso directo en la forma de botón para "Abrir Wallet" y el objetivo de esta nueva experiencia es dar más posibilidades al usuario a la hora de elegir la tarjeta que quiere utilizar para realizar el pago.

La nueva interfaz superpuesta de Google Wallet Reddit

Otra de las ventajas es que se puede volver a lo que estábamos haciendo al ser una interfaz superpuesta que desaparecerá una vez que hayamos realizado el pago móvil.

La nueva interfaz es bastante simple y consta del botón "Hold to reader", las tarjetas con el carrusel, el nombre de cada una en la parte inferior y el botón que casi toma toda la horizontal de la parte inferior de la pantalla del móvil.

Esta actualización de Google Wallet no está apareciendo en todos los dispositivos Pixel según 9to5Google. Se está desplegando a través de la beta de Play Services y la app Wallet en su versión 25.31.

Para poder usar esta nueva experiencia de interfaz superpuesta de Google Wallet hemos de pasarnos por su versión beta en la Play Store desde el Pixel, actualizar Google Play Services y configurar Wallet como la app que se inicia al hacer un doble toque en el botón de encendido del móvil.

Una nueva interfaz que llega para facilitar los pagos móviles de tal manera que podamos volver a lo que estábamos haciendo después de pasar el móvil por el datáfono al realizar un pago en cualquier establecimiento.