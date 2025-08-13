Vivo seguirá los pasos de Apple y Samsung: estaría cerca de presentar sus primeras gafas de realidad mixta

Más allá de los smartphones y las tablets, que llevan acompañando a los usuarios en España un buen tiempo, están surgiendo otros dispositivos tecnológicos que podrían formar parte del futuro de muchas personas en diferentes ámbitos.

Aunque no se dejen de lado otros aparatos tradicionales, pueden ser un gran complemento en los años venideros.

Un buen ejemplo de esto es el de los anillos inteligentes, un dispositivo que seguramente veamos ser lanzado por más marcas en el futuro y que suponen un buen acompañante para un reloj inteligente, pero no un sustituto total.

Es lo mismo que sucede con las gafas de realidad aumentada. Por el momento, las más conocidas son las Apple Vision Pro, junto con alternativas como las Meta Quest 3S

Muchos usuarios y desarrolladores ya dan fe de sus posibles aplicaciones en ámbitos concretos, por lo general relacionados con el mundo laboral.

Samsung ya ha anunciado que lanzará su propio modelo de gafas de realidad mixta, lo cual supone la entrada de otro gigante en este mercado, y no sería el único, puesto que Vivo también ha hecho lo propio.

El director de dispositivos inteligentes de vivo, Hong Yi, ha sido el que ha compartido algunos detalles sobre estas gafas en la red social china Weibo.

En esta ha afirmado que será un dispositivo tan inmersivo y preciso como el modelo de Apple, y además apuntó que se trataría de un modelo bastante ligero. Sus materiales de fabricación serían metal, plástico, vidrio y tela

Sin embargo, podría ser que este dispositivo, que recibiría el nombre de Vivo Visión, no contase con el software de Android como sistema operativo, ya que parece que sería lanzado antes del modelo de Samsung.

Este último, llamado Project Mohan, sería el primero del mundo en ejecutar Android XR, y su presentación sería posterior a la de las gafas de Vivo en China, por lo que habría que ver qué sucede en este sentido.

Según las filtraciones, estas gafas contarían con una corona digital para desplazarse por la interfaz y hacer más opaco o más transparente el fondo de la pantalla.