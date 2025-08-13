El nuevo acceso de Gboard que autocompleta en segundos los datos de pago y contraseñas: así lo puedes configurar

En primavera Google actualizó Gboard con la capacidad de escribir con la voz de una forma simplemente magnífica. Ahora trae otra importante actualización con un botón que da el acceso rápido a la información de la tarjeta de débito / crédito o las contraseñas.

El autocompletado es una de las maravillosas funciones que tenemos tanto en los móviles como en la web, y es justamente el botón que acaba de incluir en España el que hace que sea bien rápido completar formularios o hacer pagos.

La semana pasada Google mencionó que incluiría el nuevo botón de autocompletado en las notas de Play Services, pero no ha sido hasta hoy cuando algunos usuarios en España, al igual que reporta Android Authority, están viendo la opción a través de la versión beta 15.7.5.787916401.

Para activar el nuevo acceso de autocompletar de Gboard lo primero que hay que hacer es irse a los ajustes en pantalla del teclado. Es la pantalla donde aparecen los teclados de Gboard con los distintos idiomas e incluso la opción de teclear con voz.

Una vez activada la funcionalidad, el teclado mostrará el mensaje de usar el "autocompletar con Google" con el botón de "turn on" activo.

El nuevo botón de autocompletado de Gboard

Al pulsar sobre el acceso "Autocompletar" se presentan dos opciones: contraseñas y métodos de pago. Si se selecciona el primero, Autocompletar mostrará las credenciales guardadas para la app que se esté usando.

Al elegir los métodos de pago se muestran las tarjetas almacenadas, aunque habrá que introducir el código de seguridad para cualquiera de las de débito o crédito antes de usarlas.

Tener a mano tanto las contraseñas como las tarjetas de débito / crédito en Gboard facilita enormemente la introducción de estos datos cuando se piden para un pago, sobre todo porque Gboard a veces falla al cargar la información y nos fuerza a copiarla desde el gestor de contraseñas.

Una de esas actualizaciones que hacen que la experiencia de usuario dé un gran salto y todo se debe a un botón ubicado en el mejor sitio para que introducir los datos bancarios o las contraseñas sea bien rápido y sencillo.

Ahora queda esperar a que se despliegue esta novedad en la versión estable de Gboard a través de la Google Play Store en España. De todas formas, se puede acceder a la versión beta al participar desde la Play Store desde este enlace. Luego se vuelve a la página de la app y debería de aparecer la actualización.