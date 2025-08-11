Waze da por finalizado el soporte de su app en los móviles con esta versión de Android

Lo último de Waze fue la capacidad de proyectar la navegación en el cuadro de instrumentos, pero la noticia de hoy tiene que ver con el cese del soporte en dispositivos móviles antiguos.

Que Google Maps extraiga la información de incidentes en carretera al igual que atascos desde Waze deja bien claro la importancia de esta app.

Hay muchos conductores que la prefieren por varias razones: su comunidad de conductores, su capacidad para monitorizar el estado del tráfico y esas rutas que, aunque algunas son bien enrevesadas, permiten que lleguemos antes de tiempo al destino.

Un fan de la app Waze en Reddit ha compartido que la app de navegación no seguirá dando soporte a ciertas versiones de Android según Android Police.

Esto no significa que Waze vaya a dejar de funcionar de un día para otro de forma inmediata, pero sí que no recibirá ninguna actualización más a las nuevas versiones de la app. Para ciertos usuarios puede convertirse en el fin del soporte para el sistema de información y entretenimiento de su vehículo.

Según los mensajes que está enviando Waze a los dispositivos con versiones anteriores de Android, el soporte se acaba para cualquiera que tenga Android 9 o una versión anterior.

Lo que significa que ni se recibirán actualizaciones ni nuevas funcionalidades, pero sí que la app seguirá funcionando, aunque dejando un futuro incierto y así cualquier día, cuando más la necesitemos, simplemente deje de estar operativa.

Lo que no va a cambiar son las actualizaciones de los mapas, ya que se podrán seguir descargando y así tenerlos actualizados para así estar a la última en la modificación de las vías o cualquier información importante en las rutas de tránsito habituales.

Y aunque pueda parecer que hay pocos usuarios con móviles con versiones anteriores a Android 9 o la misma, según Android Studio todavía hay un 12,4 % de usuarios Android con esta versión o una anterior. Millones de móviles.

Android Authority ha indagado más en el fin de soporte y en las últimas versiones de la app en APKMirror, un repositorio de archivos APK, se ha descubierto que la beta más nueva requiere un mínimo de Android 10 comparado con la versión anterior que daba soporte a Android 8 Oreo y Android 9 Pie.

Si se tiene un segundo móvil que se utiliza en el coche para la navegación y no se puede actualizar a Android 10, va a ser el momento de empezar a buscar uno nuevo para poder tener Waze a la última.