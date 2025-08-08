El problema invisible de los móviles resistentes al agua: "El cloro de la piscina y la sal los pueden dañar para siempre"

Uno de los principales accidentes de móviles en España suele estar relacionado con el agua. Que se caiga un móvil a un lavabo, un retrete o una piscina es tristemente común, y en ocasiones eso puede dañar irremediablemente el móvil, aunque hay opciones de salvarlo.

Esto es especialmente problemático en verano, cuando más tiempo estamos cerca no sólo de lugares con agua, sino de lugares con agua tratada o con sal, como son las piscinas y el mar.

Las fichas técnicas de muchos dispositivos exhiben con orgullo los sellos IP67 o IP68. Sin embargo, cada verano se disparan las averías por agua salada o clorada.

No es una contradicción ya que la norma IP se certifica en laboratorio con agua dulce y casi siempre a temperatura ambiente; la piscina y el mar añaden químicos que disparan la corrosión y anulan la garantía.

Qué dice realmente la certificación IP

Las pruebas IP usan agua del grifo, sin sales ni desinfectantes.El primero de los dígitos hace referencia a la resistencia a objetos sólidos que puede tener un aparato. En función del diámetro del objeto tendrá una protección u otra, pero la más frecuente es la más alta de ellas, la 6.

Móvil resistente al agua El Androide Libre

Esta impide que entre polvo en el terminal, para que no afecte a su comportamiento. En algunos móviles de precios más ajustados se ven certificaciones que tienen un 5 en el primer dígito, lo que indica que puede entrar polvo, pero no debería ser un problema.

0 Sin protección 1 Un objeto de tamaño menor a 50mm no puede entrar en el dispositivo. 2 Un objeto de tamaño menor a 12,5mm no puede entrar en el dispositivo. 3 Un objeto de tamaño menor a 2,5mm no puede entrar en el dispositivo. 4 Un objeto de tamaño menor a 1mm no puede entrar en el dispositivo. 5 Puede entrar polvo, pero que no afecte al funcionamiento del dispositivo. 6 No puede entrar polvo bajo ningún concepto.

El segundo dígito hace mención a la protección al agua o a los líquidos. Eso sí, en el caso de inmersiones, siempre hace mención al agua dulce, no al, agua salada del mar o a otros líquidos.

0 Sin protección frente al agua. 1 Protección ligera frente a salpicaduras. 2 Protección ligera frente a salpicaduras desde cualquier dirección. 3 Protección frente al agua en espray. 4 Protección frente a chorros de agua, 10l por minuto a una presión de 80-100kN/m^2 durante 5 minutos. 5 Protección frente a chorros de agua con una boquilla de 6,3mm de diámetro a 12,5l por minuto con una presión de 30kN/m^2 6 Protección a chorros con un promedio de 100l por minuto y una presión de 30kN/m^2 7 El dispositivo se puede sumergir por completo una distancia inferior a un metro durante 30 minutos. 8 Protección completa a la inmersión con un grado establecido por el fabricante, pero siempre superior al 7 9K Protección frente a chorros muy potentes a elevadas temperaturas.

Recientemente hemos empezado a ver móviles con resistencia IP69, que introduce la resistencia a agua a alta temperatura y a cierta presión. Pero por ahora son muy pocos los móviles que la incluyen.

Por qué la sal del mar daña el móvil

El mar contiene cloruro sódico. Los iones de la sal aceleran la corrosión galvánica al atraer electrones de los metales del circuito y forman óxidos que atacan conectores, soldaduras y micrófonos.

Samsung Galaxy S21 Ultra en una fuente Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando el agua se evapora, los cristales de sal siguen actuando y retienen humedad en las ranuras. Basta una única inmersión para dañar un puerto USB o el lector SIM, incluso en un dispositivo nuevo, e independientemente de que tuviera o no resistencia al agua de serie.

Cloro de piscina

El cloro que se suele usar en las piscinas es un potente oxidante. Disuelto a temperatura ambiente no ataca con la misma violencia que la sal, pero deja residuos que manchan carcasas metálicas y empaña las lentes.

Si el equipo no se enjuaga en agua dulce y se seca al instante, la capa protectora se debilita y aparecen filtraciones con el tiempo.

La letra pequeña de la garantía

Todas las marcas excluyen daños por líquidos “no potables”. Samsung, Apple y Xiaomi recuerdan que la protección disminuye con la edad, los golpes y la exposición a jabones, perfumes o agua salada.

Los sensores internos de humedad se tiñen de rosa al contacto con cualquier líquido y anulan el derecho a reparación gratuita.

Recientemente hemos visto innovaciones en este campo, como en el Samsung Galaxy Z Flip 7, que para reducir su tamaño ha llevado la resistencia al agua a cada uno de los componentes internos en vez de al móvil en su exterior.

De esta manera, el agua podría entrar, pero no dañaría los elementos del dispositivo. Con todo, la garantía también es muy clara con respecto a qué líquidos puede soportar.

Los SAT en verano

Los servicios técnicos registran tres picos anuales: Semana Santa, julio y agosto. La mitad de los móviles mojados llegan con restos de salitre detectados al microscopio.

El otro gran grupo procede de piscinas comunitarias con cloración salina. El SAT de una operadora española cifra en 80 % los terminales inservibles tras la corrosión de la placa base, incluso después de una limpieza ultrasónica.

Este es el tipo de limpieza que usan los técnicos para eliminar restos de líquidos dañinos, como hemos mencionado, pero no siempre sirve.

Consejos prácticos para evitar problemas

Aunque en los anuncios de móviles hayamos visto a modelos sumergiendo el móvil para hacer fotos o lanzándose desde un acantilado mientras graba, lo mejor es no exponer nunca el móvil a los líquidos:

No metas el teléfono en mar ni piscina, aunque presuma de IP68.

Si se salpica, acláralo con agua dulce y sécalo con un paño que no suelte residuos en los siguientes 30 segundos.

Revisa las juntas de vez en cuando, para comprobar si hay grietas visibles.

Usa funda sumergible IPX8 para fotos acuáticas si es que quieres hacer ese tipo de fotografías.

Tras cualquier inmersión accidental, apaga el móvil, no lo cargues y llévalo al SAT.

Actualmente los fabricantes están estudiando recubrimientos de polímeros anticorrosión y juntas reemplazables. También se plantea una ampliación de la norma IEC para diferenciar agua dulce, salada y clorada.

Pero mientras llega esa evolución, la única prevención efectiva sigue siendo la funda estanca y un uso responsable. Un móvil es resistente al agua; al cloro y a la sal, todavía no.