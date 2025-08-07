El nuevo 'Google Maps' de Instagram para compartir tu ubicación en tiempo real o localizar a amigos o creadores

Después de las Instantáneas, como una de las novedades más interesantes de Instagram en lo que va de año, la red social acaba de anunciar otra importante actualización con tres funciones para conectarnos con amigos y creadores favoritos.

La primera, y la más llamativa, es la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real con amigos desde el mapa de Instagram. Se puede optar a compartir la última localización activa con los amigos que se seleccionen al igual que desactivarla en cualquier momento.

El mapa de Instagram también permite ver el contenido de tus amigos y los creadores favoritos siempre que etiqueten sus publicaciones, stories o reels con la ubicación.

Este permanecerá disponible durante 24 horas desde que fue publicado y las notas de las personas que se siguen mutuamente también lo harán durante el mismo periodo de tiempo.

Instagram ha dado los suficientes controles para que podamos seleccionar con quién compartimos la ubicación, al igual que se puede elegir que se restrinja en ciertas localizaciones o con contactos o personas específicas.

El mapa de Instagram que muestra el contenido etiquetado por ubicación de amigos y creadores favoritos Instagram

Toda esta experiencia del mapa de Instagram se inspira en Snap Maps de Snapchat, aunque quitando de la ecuación a las animaciones emoji de la app de chat según Engadget.

Hay un punto importante a tomar en cuenta sobre la privacidad al compartir la ubicación: la localización se actualizará al estar abierta la app o cuando se vuelva a ella si ha estado activa en segundo plano.

La nueva función de ubicación en tiempo real de Instagram Instagram

El mapa de Instagram se puede encontrar en la parte superior de la pantalla de mensajes directos, y está disponible desde hoy mismo en Estados Unidos para que dentro de poco lo esté en España y otras regiones.

Otra de las novedades es la capacidad de republicar Reels y publicaciones del muro de otros usuarios. Cada vez que republiquemos contenido se recomendará a amigos y seguidores para encontrarse en una pestaña propia en el perfil.

Y este tipo de publicación tendrá una etiqueta dando crédito al autor original, aunque Instagram permite que los usuarios puedan personalizarla con notas.

La tercera novedad de esta gran actualización es la nueva pestaña de Amigos en Reels. Permite ver el contenido público con el que nuestros amigos han interactuado.

La nueva pestaña de amigos en Reels de Instagram Instagram

Instagram también ha incluido controles para lo que se muestra en esta nueva pestaña, y permiten ocultar nuestros propios likes y los comentarios en los Reels, o la posibilidad de silenciar las notificaciones de actividad de personas específicas que sigamos.

Y esta nueva función sí que llega a España hoy mismo al hacerse disponible globalmente, según mantiene Instagram en su anuncio en su web.