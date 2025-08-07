Los Galaxy Buds3 FE ya son oficiales al ponerse a la venta en este país: así son los auriculares inalámbricos de Samsung

A finales de junio supimos que Samsung estaba trabajando en un par de auriculares inalámbricos y uno de ellos, los Galaxy Buds Core, fueron lanzados de forma silenciosa. Hoy la compañía coreana ha listado los Galaxy Buds3 FE en una web de América Latina.

Los Galaxy Buds3 FE se ubican entre los más baratos Buds Core y los premium Buds 3 a un precio de 129 dólares según aparece en la tienda web de Samsung en Panamá.

Hace unos días aparecieron de nuevo a través de una certificación que indicó que los Buds3 FE tendrían una batería mayor que los primeros Buds FE, y hoy, ya tenemos a mano su precio en dólares.

Los Galaxy Buds3 FE siguen apareciendo en la web de Samsung en Panamá y se menciona su comodidad para los oídos, su capacidad para mantenernos alejados de distracciones y sumergirnos en un sonido puro y su batería de larga duración.

Las entregas de las compras realizadas de los Galaxy Buds3 FE empezarían a partir del 8 de agosto y están disponibles en dos colores: negro y gris. Aunque solamente se pueden comprar en color gris en Panamá.

Samsung Galaxy Buds3 FE Android Headlines

Sí que aparece su SKU SM-R420NZKALTA-PA-1, pero por lo demás, no se puede leer más información sobre los nuevos auriculares de Samsung que se quedan en los 129 dólares.

Una aparición prematura mientras se espera que los Samsung Galaxy Buds3 FE se hagan oficiales para el mes de septiembre. De todas formas, Android Headlines filtró unas imágenes de los auriculares que muestran cómo Samsung incorpora otro diseño.

Samsung Galaxy Buds3 FE Android Headlines

Siguen, según GSMArena, un diseño similar a los Galaxy Buds 3, aunque se acercan más al modelo Pro. Otro de los detalles que se comparten es que la carga de los earbuds es a 1 W y la de la funda alcanza los 4.5 W.

Una funda transparente para ver a los auriculares y que en el color blanco, justamente el que no aparece listado en la web de Samsung en Panamá, es el que mejor le queda.

El que estaría por llegar en septiembre sería el Galaxy S25 FE según Android Authority, y se caracterizaría por una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y pico de brillo de 2.600 nits.

Contaría con una cámara principal de 50 Mpx, un teleobjetivo de 8 Mpx con zoom óptico 3x, una ultra gran angular de 12 Mpx y una frontal de 12 Mpx. Carga de 45 W por cable, compatibilidad Qi2, 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de interna y cuatro colores para completar al próximo Galaxy S25 FE.