Adiós a olvidarte de los mensajes que te envían por WhatsApp: "no sabía que necesitaba algo como esto"

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más usada en España, y poco a poco, se está convirtiendo en el centro de nuestras vidas digitales, si no se ha convertido ya; y eso puede ser un problema.

Y es que, si usamos WhatsApp para todo, es inevitable que nos vayamos a agobiar con todo tipo de mensajes de diferente importancia, en diferentes chats, grupos y comunidades, y con diferentes tipos de usuarios como familiares o amigos.

En esos casos, no es de extrañar que nos olvidemos de un mensaje importante y que no respondamos nunca o perdamos el contenido. Y es que WhatsApp solo muestra notificaciones de mensajes no leídos; una vez que lo hemos abierto, la notificación desaparece.

Afortunadamente, en Meta están trabajando en nuevas funciones que nos permitirán volver a mensajes importantes y que tal vez deberíamos leer de nuevo o que tienen contenido importante que no se nos debería olvidar.

En WABetaInfo han descubierto una de esas funciones, la posibilidad de poner recordatorios en mensajes de WhatsApp; en efecto, ahora podemos hacer que la app nos recuerde que tenemos un mensaje importante.

Funciona de manera sencilla. Sólo tenemos que mantener pulsado en el mensaje importante, y pulsar en la opción 'Recuérdame' ('Remind Me' en la versión original en inglés) que aparecerá junto con las opciones de copiar y editar.

A continuación, aparecerá una ventana emergente en la que podemos configurar cuándo queremos que WhatsApp nos recuerde el mensaje; tenemos las opciones de 2, 8 y 24 horas, además de un plazo personalizado.

Cuando termine el plazo, nuestro móvil recibirá una notificación de WhatsApp con el recordatorio del mensaje que hemos configurado; al pulsar en la notificación, se abrirá el chat en el que estaba el mensaje.

La notificación mostrará el texto completo del mensaje original, además de una vista previa del contenido si se incluye, como una imagen, vídeo o gif animado, además del chat en el que el recordatorio fue creado.

Un detalle importante es que estos recordatorios son privados; el resto de usuarios del chat o grupo no podrán saber que los hemos creado, y WhatsApp no tendrá acceso a los mensajes que hemos guardado de esta manera.

Esta es de esas cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero que pueden salvarnos la vida; y es que puede ser tremendamente útil en todo tipo de situaciones, especialmente en situaciones de estrés.

Por ejemplo, si recibimos un mensaje de una persona importante para nosotros, pero no podemos responder en ese instante, podemos configurarlo para que nos avise cuando tengamos un momento de respiro.

Otra situación en la que esta función puede resultar muy útil es para mantener información importante a la mano; por ejemplo, si necesitamos información importante como contraseñas o datos de acceso para más adelante.

Esta funcionalidad ya está disponible para los usuarios de WhatsApp Beta, y por lo tanto, es de esperar que llegue a todo el mundo en una futura actualización de la app para Android.