Tu Galaxy Watch va a cambiar para siempre con Now Bar: la beta de One UI 8 trae lo mejor de los móviles de Samsung

La beta de One UI 8 Watch comenzó a mediados de este mes para ir limando las asperezas de una versión final a la que se le acerca su gran día. Ahora se ha descubierto una de sus novedades más importantes para los relojes Galaxy Watch: Now Bar.

Now Bar en la pantalla de bloqueo de los móviles Galaxy da fragmentos de información según la app que se esté usando (el tiempo que queda para llegar a destino en Google Maps) o un resumen diario rápido al usuario.

El listado de cambios de la beta de One UI 8 Watch ha revelado que Now Bar está disponible. Y al igual que en los móviles de Samsung, da información relevante al usuario del reloj en todo momento.

Según Android Authority, varios usuarios en Telegram han compartido capturas de pantalla de Now Bar funcionando perfectamente en sus relojes Galaxy Watch. Por lo que nos podemos hacer una idea de cómo funciona.

Las capturas también confirman otro dato, y es que Now Bar permite omitir texto para mostrar solamente el icono de la app.

Now Bar en la beta de One UI 8 Android Authority

Se puede configurar si mostrar el icono solo o contexto, así que aquí Samsung da al usuario la posibilidad de personalizar Now Bar en su reloj.

Hay otro detalle que tiene que ver con una de las funciones de One UI Watch 7 y el icono en la parte inferior que aparece en la pantalla del reloj. Al pulsarlo salta un menú que muestra las actividades actuales del reloj como música o un temporizador.

Es así cómo funciona Now Bar en One UI Watch 8 para dar información pertinente de la actividad que esté activa en el reloj, al igual que sucede con Google Maps o si estamos reproduciendo un tema en Spotify.

No es la primera vez que ha aparecido información de Now Bar en los relojes Galaxy Watch. Y de hecho se descubrió el mes pasado que Now Brief, los resúmenes con IA, también estaría presente en One UI 8 Watch.

Now Bar en un Galaxy Watch

Una de las mejores funciones lanzadas este año en One UI 7 en los móviles Galaxy y que su llegada a los relojes es todo un acierto para dar resúmenes rápidos o pasar a las actividades de salud o deporte que estén activas en el smartwatch.

Pocos detalles se han dado más sobre esta experiencia, así que a días de que se celebre el Galaxy Unpacked el 9 de julio, otra importante novedad que nos acerca a esa renovada experiencia de los próximos Galaxy Watch 8, 8 Classic y Watch Ultra.