El Galaxy Unpacked de Samsung sería el 9 de julio: la posible fecha de presentación de los nuevos plegables y relojes

Los tres relojes Galaxy Watch 8 y los nuevos plegables Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 y Z Flip 7 FE estarían ya listos para su presentación en menos de un mes. Ahora ha aparecido una posible fecha, el 9 de julio, para el Galaxy Unpacked.

Una cita ineludible para conocer los próximos móviles plegables de Samsung, al igual que la renovación de sus relojes inteligentes, que este año se inspiran en el Watch Ultra.

Hasta la fecha lo único que se ha conocido del Galaxy Unpacked es que se celebraría en algún momento del mes de julio, aunque ahora Evan Blass tiene una fecha.

Mantiene desde su cuenta X (antes Twitter) que el 9 de julio será el día para que se produzca el Galaxy Unpacked, y con una hora: a las 16:00 horas española (10:00 am ET).

Una diferencia de un día comparado con la fecha del Galaxy Unpacked del año pasado en el que se presentaron los Galaxy Z Flip 6 y Z Fold 6 al igual que el Galaxy Watch 7 y Watch Ultra.

Imagen filtrada del Galaxy Z Flip 7 Android Headlines

Este año, según Android Police, la mayor sorpresa se la lleva la edición Fan Edition del móvil plegable Z Flip para ir abriéndose paso en el Galaxy Unpacked como el Galaxy Z Flip 7 FE.

Se espera como el móvil plegable "barato" de Samsung que es una versión modificada del Z Flip 5 de 2023. Acompañado por los nuevos Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 al igual que los Galaxy Watch 8, Watch 8 Ultra y la vuelta de la variante "Classic".

El Galaxy Z Fold 7 Ultra también ha aparecido estos meses atrás como otra de las incorporaciones más importantes para llevar al máximo las especificaciones en este factor de forma, pero hay que esperar al Unpacked para confirmar su llegada.

Todo forma parte del nuevo hardware que presenta Samsung, pero habrá otra grata sorpresa con la nueva actualización One UI 8 basada en Android 16 que, aunque no va a ser un gran salto comparado con One UI 7, tendrá su gran momento en la presentación.

Project Moohan podría ser otra de las sorpresas como las primeras gafas con Android XR, aunque no se sabe si hará una aparición breve o si Samsung utilizará el evento para dar mayor énfasis a este nuevo producto.

Una de las fechas más importantes del año para Samsung, al igual que para el ecosistema de Android, ya que One UI se desplegará, y todavía no se sabe si el fabricante coreano apostará finalmente por el uso de otro asistente como Perplexity frente a Gemini de Google.