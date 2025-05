One UI 8 basado en Android 16 ya es oficial: Samsung anuncia sus novedades, la beta y los primeros móviles que lo reciben

La primera beta de Android 16 para los móviles Galaxy se filtró el mes pasado para que se dejara caer que junio sería el mes elegido. Samsung se ha adelantado a ese mes y acaba de hacer oficial One UI 8 como la siguiente actualización mayor a One UI 7 basado en Android 15.

La gran novedad de One UI 8 basado en Android 16 será traer un verdadero agente de IA multimodal diseñado para la gran variedad de dispositivos Galaxy que tiene Samsung en el mercado español. Los primeros que recibirán la actualización serán los móviles plegables que se anuncien este mismo verano y luego el resto.

Aparte de las capacidades multimodales del agente de IA, la propuesta de Samsung, fruto de la colaboración con Google, es añadir importantes ajustes a la interfaz al igual que en las funciones de inteligencia artificial.

Antes de pasar a conocer esos detalles de la próxima gran actualización de Samsung, la beta ya está disponible desde hoy mismo, aunque no en España, en estos cuatro países: Estados Unidos, Alemania, Corea y Reino Unido.

One UI 8 se basará en tres importantes apartados o ejes. El primero son las funciones multimodales, el segundo la experiencia de usuario adaptada a distintos factores de forma de los dispositivos y las sugerencias personalizadas y proactivas (que algunos fabricantes también han denominado como anticiparse al usuario).

Quick Share y Recordatorios en One UI 8 Samsung

La pantalla y lo multimodal formarán parte de esa primera experiencia para tener una comunicación natural y fluida con la IA al identificar lo que se está viendo, y lo "proactivo" se lleva a la capacidad de One UI 8 en reconocer el contexto para ofrecer sugerencias personalizadas según la rutina diaria del usuario.

Y si Now bar y Now brief se han convertido en dos de los protagonistas del día a día de One UI 7 en los móviles Galaxy actualizados en estas semanas pasadas, seguirán recibiendo novedades relacionadas con las tareas e información generada por la IA.

Samsung también ha querido dar detalles del cuidado que hace sobre los datos del usuario, y la importancia que toma Samsung Knox Vault que combina un chip dedicado a una memoria que aísla los datos sensibles del resto y consigue que nadie pueda acceder físicamente o remotamente.

La nueva actualización dará opciones para determinar si se quiere que ciertas funciones procesen los datos solo en el dispositivo de forma local o lo puedan hacer en la nube. Samsung ha dado más detalles sobre algunas funciones nuevas de One UI 8.

Auracast permitirá el escaneo y uso de códigos QR para conectarse para la transmisión de audio compartida y se activará QR y NFC para dar una mejor experiencia en los centros de reparación. Pero hay más, y por último se han dado detalles sobre la app Recordatorios y Quick Share.

Se mejorará su interfaz para gestionar todos los recordatorios, compartir listas con amigos o familiares e incluso usar la voz para añadirlos. En torno a Quick Share, una gran novedad que se puede leer desde su web: un único botón en Ajustes Rápidos para enviar y recibir archivos al instante.