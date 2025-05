De los goles del Liverpool al móvil de White Lotus: Google potencia al Pixel para ser el gran rival del iPhone en Android

Cuando Google compró Android lo hizo con una estrategia en mente: crear un sistema operativo abierto y licenciable a otras empresas para que lo usaran en sus teléfonos inteligentes, aumentando así la expansión y el alcance de sus aplicaciones y servicios. Esto ha tenido un éxito en muchos países, entre los que está España.

Este acercamiento distaba mucho del de Microsoft, que con Windows Phone pretendía cobrar una licencia a cada móvil vendido con dicho sistema. Esto, que es lo que había hecho con Windows en ordenadores, resultó en una apuesta fallida, y Google se aprovechó de ello. Ahora el gigante de Mountain View está empezando a potenciar en serio su división de hardware, donde los Pixel tienen un gran protagonismo.

Hasta ahora Google no ha querido incentivar demasiado las ventas de sus terminales porque eso podría enfadar a sus socios, que son los que hacen que sus aplicaciones y servicios estén en las manos de sus usuarios. De hecho, Samsung incluso amagó con dejar de usar Android primero y las apps de Google por defecto después y pasar a crear su propio sistema operativo o vincularse más a Microsoft, pero Google negoció para que eso no fuera así.

El Pixel como arma

Ante la posibilidad de que a medio plazo muchas marcas (o países) dejen Android de lado, aunque sea en mercados concretos, Google parece que está intentando que sus móviles dejen de ser algo de nicho, publicitando los mismos, estableciendo patrocinios de primer nivel y haciendo que aparezcan en series y películas, algo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas con terminales de Sony, Nokia o Apple, por mencionar algunos.

Precio de los móviles en España Idealo El Androide Libre

Esto ha implicado también una subida en el precio de los móviles de Google, que deben empezar a ser rentables por sí mismos si la empresa pretende aumentar su exposición, su expansión y el número de unidades vendidas. Y es algo que hemos visto confirmado en los últimos meses.

Pero Google está acelerando la inversión en publicidad en su línea Pixel hacia segmentos de la población mucho menos vinculados con la tecnología. Los Nexus eran para desarrolladores y early adopters, pero los Pixel son para todos. Esto lo podemos ver claramente con el acuerdo que ha llevado a la compañía estadounidense a patrocinar a gigantes como el Liverpool Football Club.

Mohamed Salah haciendo un selfie con el Pixel 9 Pro El Androide Libre

El actualmente líder de la Premier tiene un acuerdo desde octubre del año pasado por el que los móviles de Google son los oficiales del equipo. Además, han creado la Pixel FC Academy para "ayudar a las mujeres jóvenes a entrar en la industria de los medios de comunicación y la creación de contenido sobre el fútbol".

Este acuerdo también aplica a otro grande de la liga inglesa, el Arsenal. Está claro que Google quiere posicionar su marca de móviles entre el usuario de a pie, el que no sigue las noticias pero se vincula con otras aficiones, que pueden incluso llegar a mostrarle productos que no conocía, como es el caso.

Un pixel en un capítulo de The White Lotus El Androide Libre

Pero no es el único caso de product placement. La firma dirigida por Sundar Pichai está actualmente fomentando la aparición de sus móviles en películas y series de gran presupuesto y éxito, como es el caso de The White Lotus. En concreto la imagen superior es un fotograma del cuarto capítulo de la tercera temporada de la serie, llamado “Hide or Seek” y emitido este mismo año.

Pero hay muchos más casos en los últimos tiempos. Han aparecido modelos de la marca en series muy exitosas como The Residence, Daredevil: Born Again, The Pitt y también en películas como Heretic. Está claro que Google quiere que sus móviles aparezcan en pantalla, aprovechando además que su peculiar parte trasera, con ese visor de cámara alargado, los hace muy reconocibles.

Alternativa a Android

Ante las turbulencias que estamos viendo en la economía y geopolítica internacionales, Google empieza a plantearse si, a medio o largo plazo, los gigantes chinos no dejarán de lado Android cuando tengan una oportunidad, una alternativa a este sistema. ¿Y qué alternativa podrían tener? Pues una creada por la propia Huawei cuando no tuvo más remedio que dejar de usar Android.

Parece claro que esta alternativa, OpenHarmony, está diseñada para ser un competidor directo de Android, sobre todo por su planteamiento. Pese a ser creada por Huawei, las marcas rivales pueden optar por usar este sistema sin pagarle nada al gigante chino, que tiene su propia versión del mismo, llamada HarmonyOS. De hecho, ya en 2020 se creó la Global Developer Service Alliance (GDSA), una entidad que englobaba a los principales fabricantes de móviles chinos y que les permitía crear un ecosistema propio que facilitara a los desarrolladores no tener que crear diferentes aplicaciones para cada marca de móviles.

Álvarez del Vayo [Sorpresa: Xiaomi se puede independizar de Android y Google con su propio sistema operativo MiOS]

Es la misma estrategia que Google siguió con Android AOSP, la versión libre del sistema, y Android para los móviles con servicios y apps de Google, que sí tenía que recibir el visto bueno de la empresa para poder ser licenciada. Huawei ha visto que el modelo es un éxito y ha querido replicarlo, en principio para el mercado chino, pero nada indica que no pueda ser una opción a nivel internacional.

Esto abriría un cisma en la dualidad actual que tienen iOS y Android, que se reparten la inmensa mayoría de la cuota de mercado de sistemas operativos móviles. Si un mercado como el de China empieza a potenciar un tercer sistema es muy probable que se convierta en una opción quizás no en Estados Unidos o Europa, pero sí en el sudeste asiático o África, y con esa tracción ya sí que podría intentar dar el salto a otros mercados más potentes.

Huawei incluso está intentando posicionar a OpenHarmony como la alternativa a Android que necesita Europa ahora que la independencia estratégica en muchos aspectos es un factor clave. Según la empresa, los diferentes gobiernos del viejo continente podrían usar esta base para crear su propio sistema operativo. Sí, es cierto que podrían hacer lo mismo con Android AOSP, pero en última instancia seguirían dependiendo de Estados Unidos.

Android evoluciona

Otro cambio que estamos empezando a ver es el de Android como sistema. La base del sistema operativo, creado por Google, siempre ha sido bastante neutra y plana, con funciones que luego se veían ampliadas por las marcas en sus propias capas gráficas, como las de OPPO, Samsung o Xiaomi, por mencionar algunas.

Pero parece que con Android 16 Google quiere crear una interfaz lo suficientemente llamativa y bonita como para que los usuarios la valoren y aprecien. Además, todas las funciones de inteligencia artificial vendrán de serie, y cada vez son más útiles. Y eso implicará que Gemini pasará a ser el corazón del sistema, una decisión arriesgada pero comprensible.

Android Authority El Androide Libre [Android 16 va a cambiar por completo su estética pareciéndose a lo que ya vemos en Samsung, Xiaomi o VIVO]

Por supuesto, el futuro no sólo pasa por los móviles, y Google lo sabe. En el sector de la realidad aumentada y gafas inteligentes, por ahora está colaborando con Samsung, con quien presentará uno o dos modelos antes de que acabe el año. Aquí habrá que ver si el resto de fabricantes también opta por intentar vincularse a Google o si directamente opta por un sistema operativo propio, o al menos regional en China.