Microsoft te va a instalar esta actualización en tu ordenador Windows 11, la quieras o no: cómo te va a afectar

Ya no puedes dejarlo más: vas a tener que actualizar tu ordenador a Windows 11 24H2, la última versión del sistema operativo, de manera obligatoria. La actualización ya no es opcional y el sistema avisa a los usuarios en cuanto está disponible, aunque no llegará al mismo tiempo para todo el mundo.

De esta manera, Microsoft quiere dar fin de una vez por todas al lanzamiento de Windows 11 24H2, una de las versiones más polémicas y que ha presentado más dificultades. 24H2 fue presentada inicialmente el pasado mes de octubre, pero inicialmente estuvo disponible únicamente en una pequeña cantidad de ordenadores, y solo si el usuario iniciaba la instalación manualmente.

Esta versión 24H2, inicialmente rumoreada como Windows 12, introdujo importantes novedades, aunque la mayoría están relacionadas con la IA y Copilot; eso incluye funciones polémicas como Recall, capaz de recordar todo lo que hemos hecho en el ordenador para responder a nuestras dudas y cuestiones, aunque únicamente en dispositivos Copilot+ PC con una de las últimas CPUs de Qualcomm, Intel o AMD.

Pero ese no es el único motivo por el que muchos usuarios han preferido no actualizar a Windows 11 24H2; esta se trata de una de las actualizaciones más problemáticas que se recuerdan, y Microsoft aún está lanzando parches que solucionan todo tipo de problemas con componentes de hardware, programas y juegos. Por esa razón, la compañía ha limitado la actualización desde su lanzamiento general en enero, en algunos casos directamente impidiendo su instalación si detectaba un programa que podía sufrir uno de estos problemas.

Sin embargo, en Microsoft creen que ya han solucionado la mayor parte de esos problemas, y de ahí la decisión de obligar a su instalación. Curiosamente, eso no significa necesariamente que tu ordenador se vaya a actualizar a 24H2; si el sistema detecta ciertas aplicaciones o drivers obsoletos, como Dirac Audio, 'sprotect.sys', Easy Anti-Cheat o Intel Smart Sound Technology, no se instalará hasta que se actualicen.

Pero para la mayoría de los usuarios, esta decisión supone que su ordenador se va a actualizar, posiblemente por sí solo. La actualización 24H2 ahora se ofrece automáticamente en cuanto el usuario entra en Windows Update, con un botón para descargar e instalarla. En esos casos, el sistema no hará nada sin la aprobación del usuario.

Microsoft El Androide Libre La última versión de Windows 11 es un problema, pero Microsoft podría estar preparando la siguiente

Sin embargo, Windows 11 también puede comprobar si existen actualizaciones en segundo plano, y en ese caso, automáticamente iniciará la descarga sin que el usuario tenga que hacer nada. Por lo tanto, si ignoramos demasiado tiempo el aviso de una nueva versión, es muy posible que el ordenador se actualice por su cuenta, y que sólo nos demos cuenta cuando vayamos a apagarlo o reiniciarlo, porque aparecerá una nueva opción para instalar la actualización.

Aunque Windows 11 24H2 ha tenido su propia ración de problemas, a estas alturas la actualización parece inevitable; especialmente, porque Microsoft ya está trabajando en Windows 11 25H2, que llegará en los próximos meses. Al menos, todo indica que, si podemos instalar la actualización, no deberíamos sufrir muchos problemas gracias a todos los parches lanzados en los últimos meses.