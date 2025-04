Se filtra la fecha del próximo Galaxy Unpacked, el evento donde Samsung presentaría sus tres móviles plegables

Después de presentar sus increíbles Galaxy S25 en el mes de enero de este año, Samsung se dirige hacia su próximo Galaxy Unpacked en el que se podría ver parte del portafolio de móviles plegables que tiene ideado lanzar este año. Ahora ya tenemos en nuestras manos una posible ventana de lanzamiento para sus próximos plegables Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7.

Uno de los posibles protagonistas de esta cita tan especial para Samsung sería One UI 8, del que justo ayer se filtró que habrá un One UI 8.5, aunque posiblemente sea la versión que verá la luz con los Galaxy S26. De One UI 8 en los móviles plegables se han filtrado varias noticias al igual que algunos de sus cambios, que no parecen tantos como ha sido el salto de One UI 6 a One UI 7.

Korea Joongang Daily ha reportado que Samsung anunciará sus nuevos móviles plegables en un evento que se producirá en Nueva York según fuentes de la industria. Estas mismas fuentes mantienen que el evento sería para la primera semana de julio, un poco antes que el Galaxy Unpacked del año pasado para los Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, que se celebró el 10 de julio.

Samsung, según Android Authority, volvería a Nueva York después de llevar los anteriores Galaxy Unpacked a ciudades como París y Seúl, y será la primera vez en tres años que volverá a esta ciudad en un momento convulso que vive Estados Unidos desde que Donald Trump llegase a la presidencia del país. Y si la compañía siempre ha utilizado el miércoles de la semana del Galaxy Unpacked para su celebración, el día elegido sería el 2 de julio.

Aparte del Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, se espera también la presentación del modelo Z Flip 7 FE (Fan Edition) y la posibilidad de que se comparta más información sobre uno de sus dispositivos plegables más esperados, el que cuenta con triple pantalla. También cabe la posibilidad de que aparezcan sus gafas Project Moohan, que encajarían perfectamente con la fecha revelada hace horas por parte de Google para el lanzamiento de la versión pública de Android XR (la versión para realidad aumentada).

Samsung Galaxy Z Fold 7 Android Headlines El Androide Libre

El Galaxy Unpacked sería el evento elegido para el anuncio de unas gafas inteligentes tipo las Ray-Ban de Meta, y justo unas cuantas semanas antes, el 13 de mayo, se anunciaría el Galaxy S25 Edge, otro de los móviles más esperados de Samsung que se distribuiría antes en China y Corea, para que llegase a Estados Unidos a la semana siguiente.

De los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 se espera que sean más ligeros en el peso, con menor grosor y una pantalla de mayor tamaño para el segundo, y así Samsung pueda resistir el empuje de los móviles plegables que han lanzado HONOR y HUAWEI. Es decir, que se esperan importantes cambios, aunque el favorito para esta ocasión será el Galaxy Z Fold 7.

Sobre un posible aumento de la autonomía, según otras filtraciones, no parece que sea el año indicado para que ambos plegables disfruten de más horas de pantalla, ya que la tecnología de silicio-carbono va encaminada al año que viene para algunos de los próximos móviles de Samsung.