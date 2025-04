Samsung ya está desarrollando One UI 8.5 basado en Android 16 para los próximos Galaxy S26

Estas semanas atrás, ante el retraso que sufrió el despliegue de One UI 7 basado en Android 15, se comenzó a filtrar que One UI 8 basado en Android 16 llegaría antes de lo pensado e incluso que se podría pasar directamente a esta versión. Ahora un reporte sugiere que el fabricante coreano está ya desarrollando One UI 8.5 en la próxima serie Galaxy S26.

El mejor ejemplo para entender a One UI 8.5 es cómo Samsung denominó a la siguiente versión de One UI 6 como One UI 6.1. Una serie de novedades separaron a una de la otra para incluso actualizar algunos móviles a esta versión antes de pasar a One UI 7 justamente el año pasado; que de hecho fue otro de los motivos por los que se retrasó al tardar un poco más de la cuenta en desplegarla.

La propuesta es ahora la misma, aunque con un matiz importante, sobre todo porque ahora Samsung cuenta en su mano con otros tiempos y una mayor ventana para poder desarrollar la versión One UI 8.0 y la siguiente One UI 8.5. La primera estaría al caer en verano, ya que Android 16, según va todo lo planeado, estaría en el mes de junio, así que la primera beta de One UI 8 caería por esas semanas según se ha conocido estas semanas pasadas.

En Sammy Police ahora se han descubierto referencias a One UI 8.5 en el código de sistema de Samsung que sugiere que la versión 8.1 no se desplegaría. Habría que irse a 2020 para encontrarse con una versión de software que use el 0.5 con One UI 2.5. No es algo nuevo, pero sorprende que ahora el fabricante vaya a denominar a esta versión.

La aparición de One UI 8.5 sugiere que los próximos Galaxy S26 de Samsung se lanzarían con One UI 8.5. Y ya apareció otro rumor que dejaba caer que los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, que serían lanzados entre los meses de julio y agosto, llegarían con la nueva versión One UI 8.0 basada en Android 16.

El nuevo reporte, según GSMArena, aporta otra información de gran valor, y es que One UI 8.5 podría lanzarse como una renovación importante con una identidad visual actualizada y funciones de IA mejoradas. Y hay más, ya que Ice Universe, uno de los filtradores más vinculados a las informaciones sobre Samsung, mantiene que el objetivo de Samsung es alinear One UI con el lanzamiento oficial de la versión estable de Android anualmente.

Lo que significa que One UI 8.0 basado en Android 16 caería con los Z Fold 7 y Z Flip 7 y One UI 8.5 llegaría de forma oficial con los Galaxy S26. Todos estos movimientos en la ventana de desplazamiento de One UI tienen que ver con los cambios realizados por Google que empezó con la primera versión para desarrolladores de Android 16 en otoño del año pasado.