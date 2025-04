Los bloqueos masivos de Internet en España son "censura de Internet sin rendir cuentas": usuarios y empresas protestan

Desde el pasado mes de febrero, los internautas españoles son bloqueados de una parte de Internet durante todos los fines de semana. Es el resultado de los bloqueos masivos ordenados por LaLiga y Telefónica, gracias a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, y que afecta potencialmente a miles de páginas web y servicios legales.

La polémica sentencia otorgó a los propietarios de los derechos del fútbol la posibilidad de ordenar bloqueos por dirección IP, en vez de por nombre de dominio como se hacía hasta entonces; la justificación estaba en la popularización de nuevas tecnologías que mejoran la privacidad de los usuarios al impedir el registro de las páginas que visitan, pero que hacen más difíciles los bloqueos tradicionales.

Sin embargo, pronto fue evidente por qué los bloqueos por dirección IP no se habían hecho hasta ahora: hoy en día muchos servicios y páginas web comparten la misma dirección, gracias a plataformas como Cloudflare que ofrecen servicios en la nube. La propia Cloudflare fue una de las más afectadas inicialmente, con muchas páginas bloqueadas que no tenían nada que ver con el fútbol, las IPTV, ni retransmisiones ilegales. Y no es la única.

En los últimos días, el caso de Vercel ha ganado notoriedad, por la gran cantidad de aplicaciones que han dejado de funcionar de manera repentina. Vercel es un servicio de aplicaciones web en la nube, que permite a sus clientes desarrollar y ofrecer sus propias apps a los usuarios finales, y parece haberse convertido en el nuevo objetivo de los bloqueos de LaLiga, como revelan en TorrentFreak.

La semana pasada, muchas aplicaciones dejaron de funcionar de manera repentina, y todas tenían en común que usaban la plataforma de Vercel y por lo tanto, usaban las mismas direcciones IP. En concreto, LaLiga ordenó el bloqueo de dos direcciones IP propiedad de Vercel, que afectaron a una multitud de apps, incluidas algunas muy usadas en entornos de empresa como Tinybird. Los usuarios de estas aplicaciones publicaron quejas en redes sociales, dirigidas a Movistar y al resto de operadoras españolas, pero pronto fue evidente que no iban a obtener respuesta.

De hecho, los usuarios no son los únicos que están sufriendo de esta falta de transparencia. Matheus Fernandes, ingeniero de Vercel, afirmó en X que la plataforma ha sido bloqueada sin que nadie les haya dicho por qué; Fernandes también aclaró que Vercel está intentando contactar con los responsables del bloqueo, pero que "está siendo difícil". Finalmente, días después Vercel confirmó que estaba en contacto con LaLiga y "colaborando para eliminar contenido ilegal".

En teoría, los bloqueos ordenados por LaLiga afectan a direcciones IP de servidores que alojan contenido pirata, como pueden ser retransmisiones de partidos de fútbol; sin embargo, no está claro si eso significa que la plataforma de Vercel está o estaba alojando ese tipo de contenido, teniendo en cuenta que es una plataforma para desarrollar apps. De nuevo, la falta de transparencia hace difícil aclarar cuál es el problema y cómo se puede solucionar.

Para una pequeña startup que está usando una de estas plataformas, un bloqueo como este puede suponer la muerte. Y para Vercel, es una potencial pérdida de clientes. Por eso, tal vez no es de extrañar que el CEO de Vercel, Guillermo Rauch, haya publicado una declaración en la que califica los bloqueos de LaLiga como "una forma de censura de Internet sin rendir cuentas". El directivo critica que los bloqueos no distinguen entre los diferentes dominios alojados en la misma dirección IP, y por lo tanto, "cualquier página y servicio de una IP bloqueada es desconectado, sin importar su legitimidad".