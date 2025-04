Adiós a Spotify Premium gratis: el polémico cambio que también afecta a los usuarios legales de estas apps

Puede que el sonido en alta definición aún no haya llegado a Spotify, pero eso no significa que el servicio no esté adoptando cambios importantes; es sólo que la mayoría son modificaciones internas que no se notan a simple vista, o al menos, no deberían notarse. Hay algunas pistas de que Spotify está cambiando de manera interna, lo que puede estar provocando las caídas masivas de Spotify recientes.

Ahora, tenemos la confirmación de que Spotify está cambiando, y muchos usuarios, tanto piratas como legales, pueden sufrir las consecuencias. Todo indica que la compañía liderada por Daniel Ek ha implementado estos cambios para acabar con las apps no oficiales de Spotify, ya sean usadas para conseguir Premium gratis o no. El futuro de estas apps pinta muy negro, como demuestra el hecho de que los desarrolladores ya están pidiendo ayuda.

La revelación llega de la mano de uno de estos desarrolladores, el creador de Spicetify, una de las mejores apps de terceros para Spotify. Spicetify no es una app pirata, sino que sirve para modificar la app de escritorio de Spotify a nuestro gusto; por ejemplo, permite adoptar temas que cambian el diseño de la interfaz, o instalar extensiones que añaden nuevas funcionalidades e incluso ejecutar aplicaciones dentro de Spotify. Por todo esto, Spicetify es considerada una de las mejores apps de terceros para Spotify; pero eso no la ha salvado.

El creador de Spicetify ha anunciado, a través de su cuenta oficial en X (antigua Twitter) que Spotify ha implementado importantes cambios que impiden que las apps de terceros puedan funcionar correctamente; de hecho, el creador es bastante pesimista, afirmando que "Spotify ha ganado en esta ocasión" y que no está seguro de si podrá arreglarlo.

En concreto, el problema se encuentra en el uso de módulos webpack para ciertas partes de la app oficial de Spotify que impiden la modificación del ejecutable sin permiso. Dicho de otra manera, la app de Spotify ya no tiene todas las partes necesarias para funcionar, sino que las obtiene directamente de los servidores de Spotify; los módulos están "protegidos" y no pueden ser modificados.

Este cambio explicaría muchas cosas, como por ejemplo, las caídas recientes de Spotify; es posible que un error durante la migración al nuevo sistema haya provocado que las apps no se pudiesen conectar a los servidores de Spotify, aunque la compañía no ha confirmado nada de esto. Sin embargo, el creador de Spicetify afirma que ha encontrado este cambio en la versión 1.2.62 de la app de Spotify para macOS, y que probablemente se expandirá a otras plataformas "muy pronto".

Por el momento, las principales víctimas de este cambio son los desarrolladores de apps de terceros para Spotify, ya sean piratas o no. Además de Spicetify, otros proyectos que modifican partes de la app para añadir funcionalidades o quitar partes indeseadas dejarán de funcionar próximamente. Y a nadie se le escapa que las apps piratas de Spotify, que permiten usar funciones de Premium gratis, serán de las más afectadas. En este caso, podrían pagar "justos por pecadores".