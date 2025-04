Si tienes uno de estos móviles estás en peligro: Google acaba de abandonar a millones de usuarios de Android

En el sector tecnológico, todo llega a su fin más pronto que tarde, es inevitable; los constantes lanzamientos de nuevos productos de hardware y software traen consigo el abandono de los anteriores. Este mismo año vamos a ver un buen ejemplo de esta política, con el fin de Windows 10 en ordenadores que va a suponer el abandono de millones de usuarios que no pueden actualizar a Windows 11; pero los usuarios de smartphone no pueden respirar tranquilos tampoco.

Y es que Google acaba de hacer exactamente lo mismo que hará Microsoft, abandonar a millones de usuarios de Android, que usan versiones antiguas del sistema operativo y no pueden actualizar. En concreto, el pasado 31 de marzo de 2025 se alcanzó el fin de soporte de Android 12 y Android 12L (la versión diseñada para pantallas grandes como tablets), por lo que todos los smartphones que aún usan esos sistemas van a dejar de recibir actualizaciones.

Hay que aclarar que los dispositivos Android 12 y Android 12L van a seguir funcionando, y probablemente no sufrirán problemas durante un tiempo; pero conforme pasen las semanas y los meses, el uso de esos dispositivos será más peligroso, porque no recibirán actualizaciones que tapen agujeros de seguridad o solucionen bugs graves que afecten a su funcionamiento. Por lo tanto, usar un smartphone con Android 12 ya no es recomendable.

Normalmente, Google sigue manteniendo las versiones antiguas de Android, incluso cuando lanza una nueva; para ello, cada actualización de seguridad que es lanzada para la última versión de Android es porteada a las versiones anteriores. Sin embargo, este mantenimiento no dura para siempre, ya sea por razones técnicas o monetarias, y llega un momento en el que todas las versiones de Android llegan a su fin de soporte.

Hasta ahí, nada sorprendente; como decíamos, esto es algo muy común en el sector tecnológico. El verdadero problema es que Android 12 aún está presente en el 12,4% de todos los dispositivos Android del mercado, según datos de Statcounter; aunque pueda parecer un porcentaje bajo, representa potencialmente a millones de usuarios de todo el mundo.

Estos usuarios ahora tienen dos opciones. Por una parte, pueden intentar actualizar a Android 13, pero eso es algo imposible en muchos dispositivos, especialmente los de fabricantes que no se han preocupado por lanzar nuevas versiones de sus capas de personalización. Los usuarios con más conocimientos técnicos pueden optar por instalar una ROM custom con Android 13 o superior, o un sistema como LineageOS. Por lo tanto, la única alternativa real que tienen muchas personas es comprar un nuevo smartphone.

Entre la lista de smartphones afectados por esta decisión de Google se encuentran algunos de los más populares de la última década, como los Samsung Galaxy S10, el Pixel 3a o los OnePlus 7; ninguno de esos modelos ha recibido una actualización a Android 13 que les pueda salvar. Android 12 fue lanzado en el 2021 como una auténtica revolución en el sistema operativo; fue la versión que estrenó la interfaz Material You, que se sigue usando en Android 15 y el próximo Android 16.