Aviso de Microsoft: la misteriosa carpeta que ha aparecido en Windows 11 no es un bug y tienes que hacer esto

Continúa el lío de las actualizaciones de Windows 11. La semana pasada, hablábamos de un caso curioso con la actualización del mes de abril, que ya está empezando a llegar a los usuarios: por algún motivo, creaba una carpeta vacía llamada "inetpub" en la raíz del almacenamiento C:, y nadie parecía saber exactamente por qué.

Ni siquiera la propia Microsoft explicó el motivo tras esta carpeta misteriosa; la documentación de la actualización KB5055523 no incluye ningún tipo de referencia a esta acción. Eso despertó las alarmas de mucha gente, que comprensiblemente empezó a ver esta carpeta vacía como algo posiblemente malicioso o con un motivo oculto. El hecho de que se encuentre en la raíz del almacenamiento C: era doblemente sospechoso, ya que no suele ser una zona que las aplicaciones toquen; la posibilidad de que fuese un virus era real.

No hizo falta esperar mucho tiempo para comprobar que la carpeta era benigna, y que su creación parecía ser el resultado de un 'bug' relacionado con los IIS ( Internet Information Services), una plataforma que lleva integrada en Windows desde hace décadas. Por eso, mucha gente pensaba que no había ningún problema en borrar la carpeta, y de hecho, si la borramos no ocurre absolutamente nada porque está completamente vacía. Pero ahora, Microsoft ha confirmado públicamente la función de esa carpeta, y hay buenas y malas noticias como explican en Windows Latest.

Empezando por las buenas noticias, Microsoft ha confirmado de una vez por todas que la carpeta "inetpub" no ha sido creada por un virus ni forma parte de un ataque informático. La compañía ha actualizado la documentación oficial, confirmando que esta carpeta se crea durante la instalación de la actualización KB5055523. Aparentemente, los empleados de Microsoft se olvidaron de registrar este cambio, probablemente por un error o confusión interna.

Por lo tanto, no pasa absolutamente nada por mantener esa carpeta en el disco C:, y de hecho, es lo recomendable. Porque la mala noticia es que esa carpeta es absolutamente necesaria para protegernos ante futuros ataques. Según ha explicado Microsoft, la creación de la carpeta está relacionada con un parche de seguridad para un bug de Windows 11 que permite a un atacante modificar los archivos y carpetas de sistema.

Como parte del parche que tapa este agujero de seguridad, es necesario que Windows 11 tenga la carpeta "inetpub" en el disco C: o en el disco en el que está instalado el sistema. Microsoft no ha explicado exactamente por qué es necesario que esa carpeta vacía esté presente, pero advierte que esta carpeta no debería ser borrada, incluso si no tenemos los IIS instalados en nuestro ordenador (la mayoría de los usuarios no los tiene).

Instalación de los IIS en Windows 11 para recupear la carpeta "inetpub" El Androide Libre

Por lo tanto, en el caso de que hayamos borrado la carpeta "inetpub", es necesario recuperarla, pero no es tan sencillo como simplemente crear una nueva carpeta con ese nombre. Microsoft recomienda instalar los IIS en nuestro ordenador, un proceso que automáticamente creará la carpeta "inetpub". Sin embargo, hay que tener en cuenta que este proceso sólo es necesario si hemos borrado la carpeta; si no la tenemos porque aún no hemos actualizado Windows 11, no es necesario realizar estos pasos, porque la actualización la creará automáticamente.

Si hemos borrado la carpeta "inetpub", es necesario abrir el Panel de Control (buscándolo en el menú inicio), acceder a "Programas" y pulsar en "Programas y características". En la parte izquierda, veremos un enlace con un escudo, "Activar o desactivar las características de Windows".

Se abrirá una nueva ventana, donde tenemos que buscar "Internet Information Services" y pulsar en la casilla para activarlos; una vez que pulsemos en "Aceptar", se iniciará la instalación de los IIS, y con ella la carpeta "inetpub". Según Microsoft, de esta manera estaremos protegidos del nuevo tipo de ataque.