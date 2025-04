Adiós al WiFi lento: lo nuevo de Xiaomi para España permite pegar un gran salto en la velocidad de Internet en casa

No hay nada peor que una conexión lenta a Internet, y en muchas ocasiones, no es culpa de nuestra operadora; es algo de lo que se están dando cuenta cada vez más usuarios, especialmente los que han dado el salto al hogar inteligente. Ya existe un nuevo estándar inalámbrico para esos casos, WiFi 7, pero la mayoría de los dispositivos compatibles son caros y no están al alcance de todo el mundo.

Por eso, el nuevo lanzamiento de Xiaomi en España es tan interesante, su primer router compatible con WiFi 7 para alcanzar velocidades de vértigo, pero sobre todo, para poder conectar todos nuestros dispositivos al mismo tiempo sin problemas. Se trata del Xiaomi Router BE3600, y ya está disponible en la página de Xiaomi España por 64,99 euros.

Ese es un precio muy bajo para un router, no digamos ya para un router WiFi 7; por contexto, el Xiaomi Router AX3000T, que hasta ahora era el modelo más avanzado de la marca, cuesta 49,99 euros pero sigue usando WiFi 6. Y el nuevo modelo trae mucho más que un simple cambio a una especificación superior.

Y es que de nada sirve tener una conexión WiFi 7, si el router no es capaz de gestionar todo el tráfico a la velocidad necesaria. Por eso, Xiaomi ha optado por incluir un procesador Qualcomm de cuatro núcleos, perteneciente a la gama Immersive Home 326 y diseñado para gestionar redes con multitud de dispositivos del Internet de las Cosas, obteniendo una baja latencia incluso en redes congestionadas con su potencia de procesamiento de hasta 10120 DMIPS.

Todo esto permite que este router obtenga una velocidad inalámbrica de 3600 Mbps, aunque como es habitual, alcanzar esas tasas de transferencia máximas dependerá en buena medida de otros aspectos como la localización del router o que nuestro dispositivo, como smartphones o televisores inteligentes, sean compatibles con WiFi 7 y capaces de aprovechar esta velocidad. Según Xiaomi, en la práctica el rendimiento real de este router en comparación con un modelo WiFi 6 debería ser superior al 50%, con una velocidad de datos máxima teórica del 48%.

Xiaomi Router BE3600 Xiaomi El Androide Libre

Una de las novedades de WiFi 7 es Multi-Link Operation (MLO), una tecnología que permite la transmisión y recepción de datos de manera simultánea usando varios puntos de enlace. El Xiaomi Router BE3600 es compatible con MLO de doble banda; en otras palabras, permite usar las bandas de frecuencia de 2,4G y 5G de manera simultánea con un único dispositivo, para obtener una velocidad máxima teórica de hasta 3,57 Gbps, un aumento del 130%.

Andrés Urena Unsplash El Androide Libre Adiós al WiFi lento en casa: los trucos que siempre recomiendo para escoger la banda adecuada en cada momento

Pero por encima de la velocidad, una de las prioridades de WiFi 7 ha estado en la conexión de muchos dispositivos al mismo tiempo. El Xiaomi Router BE3600 es compatible con la tecnología OFDMA y la asignación avanzada de múltiples unidades de recurso (Multi-RU), para asignar el ancho de banda dependiendo de los requisitos de cada dispositivo conectado. Esto garantiza que, por ejemplo, nuestro ordenador gaming obtenga la menor latencia en juegos online cuando lo necesitamos. Los smartphones Xiaomi se podrán aprovechar de una aceleración exclusiva, ofreciendo prioridad a su canal.

Además de WiFi 7, este router cuenta con un puerto Ethernet de 2,5G para una mayor velocidad por cable; es compatible con LAN dual y configuración de IPTV personalizada, para configurar puertos personalizados para la transmisión de vídeo a nuestros dispositivos.