Hinge se adelanta a Tinder y Bumble: lanza el asesoramiento con inteligencia artificial para encontrar mejores 'matches'

El año pasado varias de las plataformas de citas más importantes anunciaron que iban a utilizar la inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a encontrar el match perfecto. Hinge es la que se ha adelantado en España y ha anunciado hace horas la llegada de la primera función de asesoramiento basada en inteligencia artificial para que los usuarios expresen mejor su personalidad, intereses e intenciones.

El año pasado este tipo de aplicaciones sufrieron una bajada en suscripciones debido al agotamiento que están produciendo en los usuarios. Sobre todo por la monetización excesiva que realizan algunas plataformas como Tinder, que de alguna forma buscan que el usuario o persona vuelva de nuevo a la app para seguir con esos gestos infinitos de dar me gusta o no me gusta.

Hinge, aunque forme parte del conglomerado de apps que posee Match Group como sucede también con Tinder, es de las apps que no ofrece esa sensación de monetizar la experiencia y sí que da 'matches' de forma más frecuente. Ahora quiere reducir el agotamiento que puede producir este tipo de aplicaciones con el asesoramiento por inteligencia artificial.

Llega desde hace unas horas a España para ayudar al usuario en ese momento clave: causar una gran primera impresión. Y se debe a que cuenta con algunos datos bien importantes que muestran que este tipo de funcionalidades ayudan más de lo que uno podría pensar: la función de temas de conversación hizo que el 47 % de los "me gusta" que se daban en este tipo de respuestas en 2024 ayudaran a que se transformase en una cita final.

Y hay otro punto en el que ayuda al usuario: más de la mitad de las personas (63 %) que buscan pareja tienen dificultades para saber qué incluir en su perfil. Lo que conlleva a que imiten clichés en sus "Temas de conversación" y no sean para nada originales, lo que no ayuda para nada a encontrar pareja, así que la IA llega para ayudar en este aspecto.

Asesoramiento con IA Hinge El Androide Libre

Ahora lo importante. La nueva función de IA ayuda a mejorar las respuestas en la sección "Temas de conversación" de los perfiles para así ofrecer sugerencias útiles. En ningún momento se dice a los usuarios lo que han de decir ni sugiere palabras específicas, pero sí que da consejos y opciones que les ayudan a destacar de otra manera más auténtica para facilitar conversaciones que lleven a citas.

Se encarga de evaluar cada respuesta que dé el usuario en tres niveles de orientación: "Profundiza un poco más", "Prueba con un pequeño cambio o Gran respuesta" y proporciona un consejo personalizado adaptado a cada respuesta. Pone un ejemplo al tema de conversación "Mis placeres simples" y si respondemos con "Buena música y pasar tiempo con mis amigos", aquí la IA recomienda profundizar un poco más.

El consejo que da es "Intenta añadir un género específico o un artista favorito para mostrar más sobre tu personalidad. ¿Qué tipo de música te gusta más?". A otra respuesta del usuario con "Mi carrera matutina del fin de semana en el parque. Me despeja la mente para afrontar el día con una playlist sonando en bucle", su recomendación es que se ha dado una gran respuesta.

Se puede decir que esta función de IA es como tener un amigo que nos aconseja bien en cada respuesta que demos a los "Temas de conversación" y así profundizar un poco más sobre lo que nos gusta, nuestros intereses o cómo nos tomamos ciertas cosas de la vida.