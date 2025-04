Adiós a la IPTV: con lo nuevo de los reproductores Google TV vas a tener una manera más fácil de ver televisión gratis

El lanzamiento del Google TV Streamer en España ha supuesto un antes y un después para la plataforma de la compañía para televisores inteligentes. Hemos dicho adiós a los Chromecast, pero a cambio hemos ganado un ecosistema que puede ser más potente y capaz, ofreciendo más posibilidades a los fabricantes. Como por ejemplo, la última novedad para dispositivos Google TV.

Google ha confirmado a Android Authority que a partir de este mismo mes, los nuevos dispositivos Google TV tendrán un mando con un nuevo botón para ver la televisión gratis. Se trata de una medida que algunos fabricantes ya han adoptado, pero que será obligatoria para usar la plataforma a partir de ahora.

Por lo tanto, es de esperar que todos los futuros dispositivos, incluidos los de la propia Google, incluyan este botón, que puede tener el nombre "Free TV" o "Live TV", a gusto del fabricante. En realidad, Google realizó el cambio en su política a principios del año pasado, pero la compañía decidió dar más tiempo a los fabricantes para realizar los cambios necesarios en sus dispositivos.

Uno de los fabricantes que ya ha implementado este botón de televisión gratis es Walmart, la cadena de tiendas estadounidense que ofrece su propio reproductor, el Onn 4K Pro. Este dispositivo viene con un nuevo mando a distancia, que incluye un gigantesco botón de color azul que indica "Free TV". Hay que aclarar que este botón no sustituye a ningún otro, y que el resto de controles no ha cambiado, incluyendo los botones de acceso directo a plataformas como Netflix, YouTube o Disney+.

El nuevo botón de Free TV abre la aplicación Google TV Freeplay, una sección dentro de la interfaz que ofrece acceso a más de 150 canales de televisión gratuitos y en directo. La interfaz muestra una parrilla de programación, con los diversos canales y los programas que están emitiendo en cada momento y a lo largo del día.

En realidad, Freeplay no es precisamente nuevo, ya que fue implementado por primera vez en 2023 con canales como BBC Earth o Hell's Kitchen, y con el tiempo se ha ido ampliando con canales como FOX y TV Land. Sin embargo, por el momento Google TV Freeplay no está disponible en España, y la sección simplemente no aparece en la interfaz; por lo tanto, la gran duda es qué hará el nuevo botón Free TV del mando cuando lo pulsemos en España. Cabe la posibilidad de que Google se esté preparando para lanzar Freeplay en el resto del mundo, además de en los Estados Unidos, pero por el momento, la compañía no lo ha confirmado.

Google no es la única que ofrece canales de televisión gratuitos en su plataforma; ese se ha convertido en uno de los grandes alicientes para comprar un televisor inteligente o Smart TV. Recordemos, por ejemplo, que los televisores de Samsung ofrecen fútbol gratis gracias al acceso a diversos canales gratuitos.