Adiós a la IPTV: cómo ver las semifinales y la final de la Copa del Rey gratis si tenemos un televisor de Samsung

Aunque las IPTV piratas para ver el fútbol gratis están de moda, en realidad ese no es el único método que existe para disfrutar de los partidos sin pagar ni un euro; en muchos casos, sólo hace falta buscar un poco para encontrar una alternativa legal y gratuita para ver deporte, y de hecho, es posible que ya la tengamos y no nos hayamos dado cuenta.

Por ejemplo, hay muchos servicios de streaming legales que ya ofrecen acceso al fútbol sin pagar, además de a otros eventos deportivos; por ejemplo, hay muchas IPTV legales de canales que tienen las licencias necesarias y emiten los partidos en abierto, pero ese no es el único método. Ahora, Samsung ha recordado que los usuarios de sus televisores tienen una manera muy sencilla de ver los próximos partidos de la Copa del Rey gratis.

En efecto, algunos de los encuentros más importantes de la Copa del Rey, que se encuentra ya en su recta final, se emitirán en abierto a través de La 1; y eso significa que podemos verlos en nuestro televisor inteligente usando la app oficial de la cadena, que está incluida dentro de Samsung TV Plus.

Recordemos que Samsung TV Plus es la plataforma de streaming gratuito que viene incluida preinstalada en los Smart TV de Samsung, concretamente, en los modelos de 2016 en adelante. Con Samsung TV Plus, tenemos acceso a una gran variedad de canales y servicios de streaming que podemos ver sin necesidad de pagar nada. Por ejemplo, relacionados con el deporte, nos encontramos con La Liga Inside, Gol Classics, Teledeporte, y FIFA+; eso ya es suficiente contenido como para entretenernos si tenemos ganas de fútbol, pero eso no es todo.

Gracias a que La 1 también está disponible dentro de Samsung TV Plus, los usuarios de televisores de Samsung podrán ver partidos de la Copa del Rey totalmente gratis; entre los encuentros que estarán accesibles de esta manera estarán algunos de los más esperados, con los clubes más populares.

En concreto, el 1 de abril a las 20:45 se celebra el Real Madrid contra Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que el día siguiente, el 2 de abril a las 20:45, se celebra el Atlético de Madrid contra Barcelona. Los vencedores de estos encuentros podrán acudir a la Final de la Copa del Rey, el próximo 26 de abril a las 20:45, donde se decidirá el ganador de esta edición del clásico campeonato español.

Además de los partidos de la Copa del Rey en La 1, desde Samsung TV Plus también tendremos acceso a Estudio Estadio en Teledeporte con los análisis e imágenes de fútbol, baloncesto, balonmano, y más, además de Deportes en RTVE en La 1 después del Telediario.