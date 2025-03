Instagram va a cambiar para siempre: así quiere que navegues ahora por los Reels mientras chateas con amigos

Instagram sigue trabajando duro para lanzar nuevas propuestas como la relacionada con los mensajes directos o jugar con la posibilidad de lanzar una app independiente para los Reels. Ahora está oteando la posibilidad de ofrecer una experiencia muy distinta al usuario en la navegación a través de las publicaciones que lanzan los que sigue.

Y esta nueva funcionalidad no es totalmente nueva, ya que sus directos competidores como TikTok o YouTube ya la ofrecen para que sea bien sencillo seguir reproduciendo el vídeo mientras se explora una nueva playlist o simplemente se está deslizando hacia abajo para reproducir otro vídeo.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, ha mencionado que no estaría nada mal desarrollar la función imagen en imagen que permite realizar otras tareas en la ap mientras se reproduce un vídeo, como sería en los Reels, según sus propias palabras.

Este modo es bien conocido por PiP (Picture in Picture) e incluso YouTube permite su uso para ciertos canales de contenido en los que cualquier vídeo que esté reproduciendo pasará a estar flotando en la misma pantalla de inicio del móvil. Es una de las funciones relacionadas con la multitarea y es por donde quiere ir Instagram en uno de sus desarrollos más interesantes.

Sus palabras han sonado con fuerza en la sesión semanal 'Ask me Anything' donde dejó caer la recomendación de que su equipo debería desarrollar esta función que permitiría a los usuarios seguir reproduciendo un Reel mientras pueden contestar un mensaje directo o exploran otras secciones para así abrazar la multitarea, aunque dedicada al entretenimiento, de la app de Instagram que dentro de poco recibirá Meta AI aquí en España.

Estas sesiones las hace Mosseri directamente en videollamada para responder preguntas que se realizan en tiempo real y aquí simplemente fue tajante al decir que hablará con su equipo para incorporar esta función, según The Verge. Al mismo tiempo, la red social está trabajando en mejorar la función de búsqueda este mismo año y así se pueda buscar contenido desde la búsqueda y no solamente otras cuentas.

Lo que ubicaría a la app en una posición especial para traer a la palestra todo el contenido que publican los usuarios según su etiqueta o hashtag, lo que lo convertiría en todo un buscador como sería Google, aunque con los resultados de búsqueda recogidos de la misma red social.

Manuel Ramírez El Androide Libre

Ahora solo queda esperar por la llegada de Meta AI desde que la semana pasada se anunciara que aterrizaría en España en las próximas semanas en WhatsApp, Messenger y Facebook. Un año importante para las intenciones de Meta en el que seguirá ampliando su GenAI y ampliará las experiencias de sus apps con distintas novedades.