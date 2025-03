WhatsApp va a cambiar para siempre: adiós a las conversaciones perdidas con esta nueva función de la app

Una de las grandes fortalezas de WhatsApp en los últimos años ha estado en el ritmo de desarrollo de nuevas funciones. La app de Meta recibe actualizaciones cada muy pocas semanas, y sus desarrolladores están constantemente experimentando con nuevas funciones.

No todas estas novedades son revolucionarias, pero de vez en cuando, llega una actualización que realmente cambia las cosas. La última función introducida en la versión Beta de WhatsApp para Android, y descubierta por WABetaInfo, es de estas últimas, y puede ser justo lo que millones de usuarios españoles estaban esperando.

Hablamos de nada menos que de los hilos de conversaciones, que nos permitirán tener un mejor contexto de lo que se está hablando en una sala de chat y continuar una conversación en concreto. Aunque aún está en desarrollo, lo que se está viendo de esta funcionalidad ya tiene el potencial de cambiar completamente la manera en la que usamos WhatsApp.

WhatsApp ya permite responder a un mensaje concreto en un chat, simplemente manteniéndolo pulsado y pulsando en el icono de responder en la parte superior. Sin embargo, ahí es donde termina la conversación; si otra persona responde a nuestro mensaje, no se mostrará el mensaje inicial que inició la conversación ni todos los demás. Como resultado, seguir una conversación puede ser complicado, especialmente en salas de chat con decenas de participantes; no hay más remedio que buscar el mensaje anterior manualmente cada vez.

Con la nueva función que WhatsApp está probando, será posible ver estas conversaciones en forma de un hilo aparte del chat principal. En las capturas de pantalla que se han publicado, se muestra un funcionamiento muy simple: sólo tenemos que pulsar en un mensaje que se haya publicado como respuesta de otro, y automáticamente se mostrarán únicamente los mensajes de esa conversación en un fondo blanco.

Nuevos hilos de conversación en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

De esta manera, el resto de los mensajes del chat desaparecen y sólo se muestran los mensajes que forman parte del hilo; así que es muy fácil leer la conversación de principio a fin sin perdernos nada. Un detalle importante es que, por ahora, estos hilos no aparecen en las salas de chat; tenemos que pulsar en un mensaje que sea una respuesta a otro para que aparezcan, así que normalmente no se ven y por lo tanto, tampoco molestan en el flujo del chat.

Evidentemente, esta función será más útil en salas de chat grandes en las que haya muchos participantes y se publiquen muchos mensajes de manera consecutiva; aunque sospechamos que también puede ser una gran ayuda en grupos más pequeños, como los de la familia o amigos, para seguir temas concretos en medio de una conversación.

Por el momento, no está claro cuándo llegará esta funcionalidad a todos los usuarios. Como es lo habitual, WhatsApp no suele hablar de las funciones que está desarrollando, porque en muchas ocasiones terminan siendo descartadas por una razón o por otra y no llegan a la versión estable de WhatsApp. Pero en este caso, es un cambio tan grande y beneficioso, que esperamos que no tarde mucho en llegar.