Los móviles ultradelgados están llamados a ser un éxito: antes tienen que sortear estas dos puntos clave para triunfar

Las tendencias de moda afectan a todos los sectores económicos, desde las viviendas hasta los coches. Y la electrónica de consumo no es una excepción. Hay modas que se convierten en algo permanente, como cuando a principios de siglo empezamos a ver los primeros smartphones en España, en un momento en el que aún la gente te preguntaba "¿Para qué quieres internet en el móvil?".

Actualmente los móviles inteligentes no son una moda, son una realidad en la mayoría de hogares del mundo, aunque de vez en cuando sí que vuelva la moda de los teléfonos tontos. Pero hay otras tendencias que no duran décadas, sino unos pocos años e incluso meses.

En 2025 estamos empezando a ver una que podría ser una de esas tendencias temporales, la de hacer los móviles mucho más delgados. Esto es algo que ya vimos hace unos años cuando Apple se vanagloriaba de que su iPhone de turno era incluso más delgado que el anterior. Hasta que empezaron a doblarse.

ÁLvarez del Vayo El Androide Libre Barcelona [El próximo móvil más delgado de Samsung se filtra: ya sabemos su precio, el grosor exacto e incluso su peso]

Además, la delgadez extrema en este tipo de aparatos llevaba aparejada una serie de inconvenientes que en ocasiones causaban más problemas de los que el usuario quería aceptar. Sobre todo hablamos de los relacionados con la batería, ya que al ser muy finos el móvil no tenía capacidad para alojar una pila grande.

Esta sigue siendo una de las cuestiones a tener en cuenta en 2025 cuando hablamos de móviles muy delgados, pero no es la única. Tanto Apple como Samsung parece que presentarán a lo largo del año sus nuevos modelos, terminales que se vanaglorian de su diseño, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque es un argumento de venta para muchos usuarios, aunque no lo sea para los más tecnófilos.

El tamaño de las baterías

El principal problema de los móviles muy finos es que no hay espacio para baterías muy grandes. En los últimos años nos hemos acostumbrado a tener móviles con baterías de unos 5.000 mAh, incluso en terminales que no eran los más potentes y caros. Esto no logró que llegarámos a los dos días de autonomía de forma normalizada, pero sí que no hubiera que cargar el móvil en una jornada.

Con el lanzamiento de móviles de 5 o 6 mm de grosor estas capacidades no son posibles, por lo que la autonomía no será tan buena como en los modelos normales. Eso sí, actualmente ya hay modelos con baterías de carbono silicio que permiten condensar más el tamaño de la batería, por lo que sería posible hacer baterías de un tamaño más ajustado sin perder autonomía.

Samsung Galaxy S25 Edge Alvarez del Vayo El Androide Libre San Jose, California

Es algo que hemos visto en móviles chinos, pero no aún en marcas coreanas o estadounidenses. Es lógico que Samsung y Apple apuesten por este tipo de baterías en estos móviles porque tendrán unas ventas menores que sus buques insignia y esto les permitirá comprobar si hay fallos antes de integrarlas en los modelos de gama alta normales, probablemente en 2026.

Por otra parte, las dos empresas tienen sistemas de carga rápida que no son los más avanzados, pero también eso hace que no requieran de sistemas de control del calor o de múltiples procesadores que gestionen la carga y que ocupen espacio. Por supuesto, no esperamos que los nuevos móviles delgados de estas empresas tengan sistemas de carga más avanzados que los que actualmente están a la venta.

El tamaño de las cámaras

El otro problema con estos móviles es que, al ser tan finos, no es posible poner un sistema de cámaras avanzado, que requiere mucho espacio. No es casualidad que los mejores móviles tengan una protuberancia en la zona trasera con un sistema de cámaras grande, como el VIVO X200 Pro, el OPPO Find X8 Pro o el Xiaomi 15 Ultra, por poner varios ejemplos de varias marcas, todos los cuales destacan en cámara.

Móviles como el Samsung Galaxy S25 Ultra o el iPhone 16 Pro Max no tienen módulos tan grandes y gruesos, pero es verdad que los propios dispositivos son gruesos en sí mismos, al menos comparados con lo que se espera que presenten ambas marcas este año. Quizás por eso se especula con que ninguno de los dos, ni el Samsung Galaxy S25 Edge ni el iPhone 17 Air tendrán cámaras con zoom óptico, porque son las lentes que más espacio requieren. También harán que los móviles más potentes sigan siendo la referencia en el apartado fotográfico.

Xiaomi 15 Ultra Chema Flores El Androide Libre

La parte positiva es que el conocimiento de las marcas en el procesado de las imágenes puede ayudar a que, sin tener sensores grandes o lentes enormes, podamos obtener unas fotografías válidas. No serán estos móviles la referencia fotográfica de sus respectivas familias, pero desde luego tienen que dar un buen servicio a los compradores, porque no serán móviles baratos bajo ningún concepto.

Ligeros y delgados

Como es lógico, estos móviles se venderán bajo el reclamo del diseño, lo que importa a mucha gente. Y el peso también será contenido. Se espera que el S25 Edge tenga las dimensiones de un S25+ pero el peso de un S25, unos 162 gramos. El iPhone 17 Air debería estar en un peso similar.

Lo mismo ocurre con el grosor, que sería de menos de 6 mm, una proeza que Samsung ha dejado ya entrever en la versión mejorada del Samsung Galaxy Z Fold 6 que es posible que se presente como el Samsung Galaxy Z Fold 7 en Europa a mediados de este año, que cuenta con un grosor mínimo, aunque duplicado por su propio factor de forma.