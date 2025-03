Así se actualiza ahora tu Galaxy con One UI 7 basado en Android 15: el nuevo y cómodo sistema de los móviles de Samsung

Fotomontaje de One UI 7 y sus actualizaciones Manuel Ramírez El Androide Libre

Después de conocer la apasionante autonomía del nuevo flagship de la serie gracias al uso del chip Snapdragon 8 Elite como una de las experiencias más llamativas del móvil que ha estrenado One UI 7, ahora pasamos a mostrar cómo se realiza el proceso de actualización en el mismo Samsung Galaxy S25 Ultra con esta nueva versión que no tardará mucho en ser sustituida por One UI 8.

La gran diferencia al actualizar un Galaxy con One UI 7 a hacerlo con una versión anterior se encuentra en el tiempo que se pasa apagado el móvil y se quede simplemente en esa pantalla de inicio en la que aparecen varias barras de actualización que indicaban, más o menos, el tiempo que quedaba para tener listo el móvil para su uso.

Todavía no se llega a esa experiencia de actualización a la que se conoce como Seamless Updates, pero con One UI 7 basado en Android 15 nos acercamos a una en la que prácticamente el móvil se pasa el menor tiempo posible apagado, y la verdad es que cambia bastante a lo que estábamos acostumbrados.

Lo que ha hecho Samsung es reducir al máximo posible ese momento en el que el móvil no se puede utilizar y así los procesos de actualización se puedan contemplar con el móvil del usuario encendido, por lo que pasar a uno de los nuevos parches de seguridad del mes con algunos de los móviles que han recibido One UI 7, los Galaxy S25 y aquellos que ya disfrutan de la beta como los Galaxy S24, es un proceso más cómodo y ágil que lo que fue anteriormente.

Ahora el proceso se basa en mostrar la pantalla de información de actualizar con dos barras de progreso que se sitúan en la parte inferior. Una es "Descargar e instalar" y la otra es "Verificando". Por lo que el primero de los pasos que hará el sistema es descargar la nueva actualización y pasar a su actualización mientras se puede hacer cualquier cosa con el móvil.

El nuevo proceso de actualizaciones en One UI 7 El Androide Libre

Una vez terminado ese proceso se pasará al otro que se encarga de verificar que todo ha sido instalado correctamente para ofrecer al usuario la posibilidad de reiniciar el móvil o simplemente programar una hora en concreto para ese reinicio.

Y de hecho, cuando se reinicie el móvil se hará de forma casi instantánea, ya que también se ha reducido al iniciarse el tiempo de revisión de todas las apps que están instaladas en el móvil y que anteriormente se podía llevar unos buenos minutos.

Una vez acabado ese último paso de revisión de apps, aparecerá la pantalla de inicio con el mensaje de que el sistema se ha actualizado y está listo para ser usado. Una experiencia renovada que cambia totalmente a lo que era anteriormente y a la que ahora se tendrá que acostumbrar el usuario en el momento que tenga su móvil o tablet actualizado a One UI 7 basado en Android 15.