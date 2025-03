Google Chrome va a cambiar para siempre en Android: así va a aprovechar mejor la pantalla de tu móvil en las webs

Después de un 2024 con mucha polémica en Google Chrome, el navegador más usado en España continúa recibiendo actualizaciones, aunque en esta ocasión serán mejor recibidas que el borrado de extensiones populares. Y es que Google por fin va a solucionar una de las grandes molestias del navegador, que no es capaz de aprovechar las grandes pantallas de los móviles actuales.

Google ha anunciado que, a partir de la versión 135 de Chrome, el navegador ahora usará la pantalla 'de extremo a extremo', aprovechando todo el espacio disponible que hasta ahora no podía ser usado por las páginas web. En la práctica, esto significa que las páginas que visitamos deberían poder mostrar más información al mismo tiempo, sin necesidad de hacer 'scroll'.

En concreto, el mayor cambio se apreciará en la parte inferior de la pantalla. En la actualidad, Chrome no usa esta zona, manteniendo un color fijo (normalmente blanco) para mostrar la barra inferior de gestos de Android.

La ventaja de esta interfaz es que la barra de navegación de gestos siempre está bien visible y es más fácil de encontrar y usar; esto fue algo especialmente importante cuando Android fue pasándose poco a poco a los gestos y abandonando los botones en la interfaz.

Pero hoy en día, ésta solución no tiene tanto sentido. La mayoría de los usuarios ya usa gestos para controlar su móvil, y sabe muy bien dónde se encuentra la barra inferior, que ha ganado más importancia con funciones como el asistente Gemini y Rodear para Buscar. En otras palabras, ya no es tan necesario destacar la presencia de la barra inferior, y muchas apps prefieren integrarla mejor en su interfaz y no destacarla tanto.

Nuevo diseño de Google Chrome en Android comparado con el actual Google El Androide Libre

Eso es justo lo que va a hacer Google con la próxima actualización de Chrome: la barra inferior ahora aparecerá flotando en la página web. La sección inferior que hasta ahora se mostraba en un color único, ahora ha desaparecido y la página web se muestra desde la parte superior (sin incluir la barra de notificaciones) hasta el borde inferior de la pantalla del smartphone.

Chrome mantendrá una barra inferior, llamada "barbilla", que se ocultará automáticamente mientras nos desplazamos por la página web. Sin embargo, la barra de navegación de gestos no desaparecerá nunca, porque Android siempre la muestra.

Por eso, Google ha advertido a los desarrolladores que es posible que parte del contenido de sus páginas sea obstruido por esta barra, aunque debería ser mucho menos molesto que la barra inferior que teníamos hasta ahora.