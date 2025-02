La nueva cámara de seguridad de Amazon es una genialidad para el hogar inteligente: resolución 2K por 100 euros

Ring Outdoor Camera Plus Ring El Androide Libre

Si nos estamos montando nuestro propio hogar inteligente, un elemento que debemos tener en cuenta sí o sí es una cámara de seguridad (o dos, o tres). Es uno de los añadidos que más sentido tiene en una casa conectada, y el que más ventajas aporta respecto a una versión 'tradicional'. Ya hemos visto muchas cámaras de seguridad conectadas, pero la nueva de Ring pretende dar un paso adelante en el sector.

Se trata de la Ring Outdoor Camera Plus, un modelo diseñado para ser usado tanto en interiores como en exteriores, y que presume de ser pionera en un aspecto fundamental: la calidad de la imagen. Y es que de nada sirve colocar una cámara, si no puedes ver claramente lo que está grabando.

Por eso, la novedad más llamativa de este modelo es que es el primero con resolución de vídeo 2K, que promete una imagen ultra nítida en todo tipo de situaciones, gracias a su amplio campo de visión y a la tecnología de visión con poca luz que incluye. Por lo tanto, aunque esta cámara se pueda instalar en interiores, es obvio que está mejor preparada para exteriores, especialmente si tenemos en cuenta que su diseño es resistente a la intemperie.

El nuevo sensor de la Outdoor Camera Plus promete ser capaz de obtener imágenes de alta calidad a lo largo de todo el día. La tecnología de visión con poca luz se basa en el procesamiento de imágenes para mejorar las imágenes capturadas; la gran ventaja respecto a la visión nocturna que tienen otras cámaras, es que Ring ofrece imágenes a todo color, algo que puede ser muy importante en determinadas circunstancias.

Con esta cámara, la compañía afirma que sólo es necesario la luz de una farola o una luz ambiental similar, como un jardín poco iluminado, para obtener buenos resultados. Un detalle importante es que la Outdoor Camera Plus no cuenta con iluminación integrada (no forma parte de la gama Spotlight), así que tendremos que usar la iluminación ambiental que ya tengamos o vayamos a instalar.

Ring Outdoor Camera Plus Ring El Androide Libre

A la nitidez de la imagen ayuda Ring Vision, la solución de software, hardware y experiencia de la marca para obtener colores equilibrados, gran contraste y suavizado de movimiento. Ring parece haberse centrado especialmente en la calidad de imagen con este producto, y no es sólo cuestión de resolución; aunque esta no se quedará corta, alcanzando los 2560 x 1440 píxeles. En cuanto al campo de visión, se queda en los 160 grados en diagonal (140 grados horizontal y 80 grados vertical).

Por supuesto, uno de los motivos por los que optar por una cámara de Ring se encuentra en su plataforma y su ecosistema. La Outdoor Camera Plus es compatible con todas las funciones habituales de Ring, como las alertas en tiempo real, el vídeo en directo y la comunicación bidireccional, todo ello sin necesidad de comprar una suscripción. Por supuesto, se puede controlar con Alexa y con la app móvil de Ring para recibir notificaciones en el momento en el que ocurren.

Amazon El Androide Libre Graba lo que pasa en tu casa en todo momento con las nuevas funciones de las cámaras de seguridad Ring

De manera opcional, se puede contratar el plan de suscripción Ring Home para acceder a funciones adicionales. La versión Basic por 3,99 euros al mes incluye funciones más avanzadas como alertas con vista previa de vídeo, pero sólo sirve para un dispositivo. Standard, por 9,99 euros al mes, cubre todos nuestros dispositivos de Ring e incluye funciones como vídeo en directo avanzado y llamadas de timbre. Por último, Premium por 19,99 euros al mes ofrece grabación ininterrumpida y vídeo en directo continuo.

La Ring Outdoor Camera Plus ya está disponible en Amazon con un precio de 99,99 euros, que la hace muy competitiva en este sector teniendo en cuenta las promesas de calidad de imagen y la plataforma de Ring.