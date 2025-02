Adiós a una de las mejores tiendas de apps para Android: los usuarios van a perder sus compras para siempre

Una de las grandes diferencias de Android respecto a iOS siempre ha estado en su naturaleza abierta. A diferencia de los iPhone, los móviles Android han podido instalar apps de cualquier sitio, no sólo de la tienda oficial; eso ha fomentado la creación de tiendas de apps alternativas, que ofrecen apps o funciones exclusivas. La Amazon Appstore era una de esas tiendas, pero ahora le tenemos que decir adiós.

Amazon ha anunciado hoy el cierre de la Appstore para Android el próximo 20 de agosto de 2025; a partir de esa fecha, los usuarios perderán completamente el acceso a la tienda y a sus funciones, y eso incluye algunas básicas como la actualización de apps o la seguridad. Además, a partir de ese día ya no podremos descargar más nuestras apps, incluso si las hemos comprado.

En efecto, eso significa que vamos a perder acceso a nuestras apps gratis y de pago que hayamos obtenido a través de la Amazon Appstore; no sólo eso, sino que la compañía ha advertido que no garantiza que las aplicaciones sigan funcionando cuando cierre la tienda. Aunque en teoría las apps deberían funcionar sin la tienda de Amazon, todo depende de sus funciones y de lo obsoletas que se queden; como no recibirán actualizaciones de la tienda, pueden dejar de funcionar simplemente porque pierdan la compatibilidad o no se puedan conectar a los servidores oficiales.

Por lo tanto, lo recomendable es desinstalar la app que hayamos descargado de la Amazon Appstore, y descargarla de otra tienda de apps como la Play Store para seguir recibiendo actualizaciones. Además, debemos acordarnos de gestionar nuestras suscripciones antes del 20 de agosto, accediendo a la app y cancelando o desactivando la suscripción que hayamos comprado.

Junto con la Appstore, Amazon ha anunciado el final de las Amazon Coins, una moneda virtual que se podía usar para realizar compras en la tienda o en las apps; la gran ventaja de las Coins estaba en el precio, ya que eran más baratas que comprar apps con dinero real.

Lamentablemente, este programa también será suspendido, y los usuarios tienen hasta el 20 de agosto para gastar las Amazon Coins que tengan en su cuenta antes de perderlas para siempre. Esta es una mala situación para los usuarios de la Appstore para Android, ya que no sólo van a perder las apps que han comprado, también las Amazon Coins que adquirieron en los últimos años.

Un detalle importante que hay que resaltar es que esta decisión afecta sólo a la Appstore para dispositivos Android, y que la Appstore de los dispositivos Fire TV y Fire Tablet seguirá funcionando como siempre. Amazon ha decidido abandonar sólo a los usuarios de Android y seguir dando soporte a los que usan su propio sistema, FireOS, que también está basado en el código fuente de Android.

Con ese contexto, puede parecer una decisión estratégica, ya que permite a Amazon centrarse sólo en su propio sistema; pero no deja de ser un movimiento algo extraño, justo en el momento en el que las tiendas de terceros vuelven a estar en boga por las leyes de la UE.